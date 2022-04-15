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    «Борнмут» — «Мидлсбро». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионшип, 15 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Борнмут» — «Мидлсбро»
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    «Борнмут»
    «Борнмут» дома сыграет против «Мидлсбро» в 42-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 15 апреля, начало — в 17:00 по мск. «Борнмут» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Апреля 2022 года
    Борнмут
  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
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    «Борнмут»

    В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на четыре пункта, но при этом имеет пару игр в запасе, так что имеет хорошие шансы на прямой билет в элиту.

    К данному поединку коллектив подходит после гостевой мировой с «Шеффилд Юнайтед» и поражения от «Вест Бромвича» 0:2. Перед этим он имел 5-матчевую беспроигрышную серию.

    Коэффициенты матча Борнмут — Мидлсбро

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
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    В этот период «вишни» два поединка свели мировыми результатами и трижды уходили с поля победителями. Причем два выигрыша были домашними — над «Бристоль Сити» 3:2 и «Дерби» 2:0.

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    Вот уже как шесть игр подряд «Борнмут» не проигрывает в родных стенах, четыре раза победив за этот период при двух ничьих. Правда, в этом отрезке он не пропустил только раз.

    «Мидлсбро»

    С 62 набранными очками «Мидлсбро» находится на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на три очка при игре в запасе.

    «Речники» неудачно провели своих два последних поединка, оба раза проиграв. Сперва в этом отрезке они уступили дома 0:1 «Фулхэму», а потом с таким же счетом потерпели домашнее фиаско от «Халла».

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    • Перед этой неудачной серией коллектив не знал горечи поражений на протяжении трех встреч первенства, раз сыграв вничью в этом отрезке и добившись двух викторий.

    Вне родных стен «Мидлсбро» не проигрывает на протяжении последних трех игр, дважды победив за этот период. Перед этим же команда в гостях трижды подряд уступала.

    В первом круге выиграли «речники» 1:0, а в прошлом сезоне «Борнмут» в играх с «Мидлсбро» заработал четыре очка, победив 3:1 дома и расписав мировую 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 2.07, победа «Мидлсбро» — 3.68, ничья — 3.56.

    Так как этот поединок имеет большое турнирное значение для обеих команд, то не стоит ждать здесь открытого футбола с множеством забитых мячей.

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    «Борнмут» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. Рисковать никто не будет
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