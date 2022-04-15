«Борнмут» дома сыграет против «Мидлсбро» в 42-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 15 апреля, начало — в 17:00 по мск. «Борнмут» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

В турнирной таблице Чемпионшипа «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на четыре пункта, но при этом имеет пару игр в запасе, так что имеет хорошие шансы на прямой билет в элиту.

К данному поединку коллектив подходит после гостевой мировой с «Шеффилд Юнайтед» и поражения от «Вест Бромвича» 0:2. Перед этим он имел 5-матчевую беспроигрышную серию.

Коэффициенты матча Борнмут — Мидлсбро 1 2.00 X 3.45 2 3.80 Ставка

В этот период «вишни» два поединка свели мировыми результатами и трижды уходили с поля победителями. Причем два выигрыша были домашними — над «Бристоль Сити» 3:2 и «Дерби» 2:0.

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Вот уже как шесть игр подряд «Борнмут» не проигрывает в родных стенах, четыре раза победив за этот период при двух ничьих. Правда, в этом отрезке он не пропустил только раз.

«Мидлсбро»

С 62 набранными очками «Мидлсбро» находится на восьмой позиции в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на три очка при игре в запасе.

«Речники» неудачно провели своих два последних поединка, оба раза проиграв. Сперва в этом отрезке они уступили дома 0:1 «Фулхэму», а потом с таким же счетом потерпели домашнее фиаско от «Халла».

Перед этой неудачной серией коллектив не знал горечи поражений на протяжении трех встреч первенства, раз сыграв вничью в этом отрезке и добившись двух викторий.

Вне родных стен «Мидлсбро» не проигрывает на протяжении последних трех игр, дважды победив за этот период. Перед этим же команда в гостях трижды подряд уступала.

В первом круге выиграли «речники» 1:0, а в прошлом сезоне «Борнмут» в играх с «Мидлсбро» заработал четыре очка, победив 3:1 дома и расписав мировую 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 2.07, победа «Мидлсбро» — 3.68, ничья — 3.56.

Так как этот поединок имеет большое турнирное значение для обеих команд, то не стоит ждать здесь открытого футбола с множеством забитых мячей.