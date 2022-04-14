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    «Рейнджерс» смогут склонит чашу весов в свою строну

    «Рейнджерс» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, Лига Европы, 14 апреля 2022 года

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    «Брага» — «Рейнджерс»
    В четверг, 14 апреля, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» в Глазго на стадионе «Айброкс» сыграют против португальской «Браги». Начало игры намечено на 22:00 по мск. «Рейнджерс» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Лига Европы. 1/4 финала
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 Брага Брага
  • Брага
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    «Рейнджерс»

    В первом поединке этих команд, прошедшем неделю тому назад в Португалии, минимальную победу со счетом 1:0 отпраздновала «Брага». Причем хозяева забили еще гол, но он не был засчитан.

    Напомним, что данную еврокомпанию «Рейнджерс» начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы на групповом заняли второе место, пропустив вперед себя французский «Лион».

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Брага

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
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    На первой же первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

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    В 1/8 финала они прошли сербскую «Црвену Звезду», выиграв 3:0 дома и уступив 1:2 в гостях. В чемпионате Шотландии клуб из Глазго уже почти забронировал за собой вторую строку.

    «Брага»

    «Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировала на второй строке.

    Поэтому «оружейникам» пришлось играть с 1/16 финала, где португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

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  • 10/04/2022

    • На предыдущей стадии турнира «Брага» прошла французский «Монако». На своем поле она добилась виктории со счетом 2:0, а на выезде расписала мировую 1:1 и пробилась в четвертьфинал.

    На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии, где наверняка и финиширует.

    В ЛЕ сезона 2019/20 на стадии 1/16 финала «Рейнджерс» дважды обыграл своего предстоящего противника — 3:2 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рейнджерс» — 1.94, победа «Браги» — 4.24, ничья — 3.62.

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    Проход: «Браги» — 1.51; «Рейнджерс» — 2.52.

    Так как обе команды практически решили свои вопросы на внутренней арене, то все силы они бросят на еврокубок. И в данном противостоянии прогнозируем проход шотландцев, которым вполне по силам ликвидировать гандикап первой игры, так как португальцы в гостях выступают не лучшим образом.

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    «Рейнджерс» — «Брага»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджерс» смогут склонит чашу весов в свою строну
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