В четверг, 14 апреля, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» в Глазго на стадионе «Айброкс» сыграют против португальской «Браги». Начало игры намечено на 22:00 по мск. «Рейнджерс» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В первом поединке этих команд, прошедшем неделю тому назад в Португалии, минимальную победу со счетом 1:0 отпраздновала «Брага». Причем хозяева забили еще гол, но он не был засчитан.

Напомним, что данную еврокомпанию «Рейнджерс» начали в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетели, а перебравшись в Лигу Европы на групповом заняли второе место, пропустив вперед себя французский «Лион».

Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Брага 1 1.95 X 3.50 2 4.00 Ставка

На первой же первой стадии плей-офф «плюшевые мишки» смогли сотворить сенсацию, выбив дортмундскую «Боруссию», обыграв ее на выезде 4:2 и расписав домашнюю мировую 2:2.

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В 1/8 финала они прошли сербскую «Црвену Звезду», выиграв 3:0 дома и уступив 1:2 в гостях. В чемпионате Шотландии клуб из Глазго уже почти забронировал за собой вторую строку.

«Брага»

«Брага» свое выступление на евроарене начала сразу с групповой стадии Лиги Европы, где в одной компании с сербской «Црвеной Звездой», датским «Митьюлландом» и болгарским «Лудогорецем» финишировала на второй строке.

Поэтому «оружейникам» пришлось играть с 1/16 финала, где португальцы выбили по пенальти молдавский «Шериф», обменявшись с ним домашними викториями по 2:0.

На предыдущей стадии турнира «Брага» прошла французский «Монако». На своем поле она добилась виктории со счетом 2:0, а на выезде расписала мировую 1:1 и пробилась в четвертьфинал.

На данный момент «Брага» комфортно расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии, где наверняка и финиширует.

В ЛЕ сезона 2019/20 на стадии 1/16 финала «Рейнджерс» дважды обыграл своего предстоящего противника — 3:2 и 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рейнджерс» — 1.94, победа «Браги» — 4.24, ничья — 3.62.

Проход: «Браги» — 1.51; «Рейнджерс» — 2.52.

Так как обе команды практически решили свои вопросы на внутренней арене, то все силы они бросят на еврокубок. И в данном противостоянии прогнозируем проход шотландцев, которым вполне по силам ликвидировать гандикап первой игры, так как португальцы в гостях выступают не лучшим образом.