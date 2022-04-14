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    Уверенная победа «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Лейпциг». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лейпциг»
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    Луис Муриэль
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:45 мск. «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Аталанта»

    «Аталанта» в четвертьфинал Лиги Европы прошла довольно легко. Дважды был обыгран «Байер», да и ничья в Лейпциге (1:1) — приличный результат.

    В минувшем туре своего чемпионата «Аталанта» проиграла. На выезде бергамаски не сумели справиться с «Сассуоло» (2:1).

    Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у команды относительная стабильность. Вот только травмированы Берат Джимсити и Йосип Иличич.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот трехматчевая серия без побед оптимизма не прибавляет. Последняя виктория была добыта еще три недели назад.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» постепенно набирает обороты. За Серебряную салатницу «быки» не сражаются, однако выглядят привлекательно.

    В минувшем туре своего чемпионата лейпцигский клуб добыл три пункта. Дома был разгромлен крепкий «Хоффенхайм» (3:0).

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    • Правда, домашняя ничья заставляет немцев больше думать об атаке. Да и оборонительные тылы «Аталанты» отнюдь не выглядят непроходимыми.

    Нет никаких сомнений, что немцы будут активно атаковать с первых минут поединка. Вот только помочь им в этом не сможет хавбек Амаду Хайдара.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 2.55, на ничью за 3.50, а на «Лейпциг» — за 2.62.

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    В Лиге Европы бергамаски выглядят весьма уверенно.

    «РБ Лейпциг» имеет проблемы в обороне.

    «Аталанта» наверняка постарается воспользоваться проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аталанты» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Аталанты»?
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