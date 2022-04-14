«Аталанта» сыграет на своем поле с «РБ Лейпциг» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:45 мск. «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» в четвертьфинал Лиги Европы прошла довольно легко. Дважды был обыгран «Байер», да и ничья в Лейпциге (1:1) — приличный результат.

В минувшем туре своего чемпионата «Аталанта» проиграла. На выезде бергамаски не сумели справиться с «Сассуоло» (2:1).

Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг 1 2.60 X 3.55 2 2.60 Ставка

В кадровом плане у команды относительная стабильность. Вот только травмированы Берат Джимсити и Йосип Иличич.

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А вот трехматчевая серия без побед оптимизма не прибавляет. Последняя виктория была добыта еще три недели назад.

«Лейпциг»

«Лейпциг» постепенно набирает обороты. За Серебряную салатницу «быки» не сражаются, однако выглядят привлекательно.

В минувшем туре своего чемпионата лейпцигский клуб добыл три пункта. Дома был разгромлен крепкий «Хоффенхайм» (3:0).

Правда, домашняя ничья заставляет немцев больше думать об атаке. Да и оборонительные тылы «Аталанты» отнюдь не выглядят непроходимыми.

Нет никаких сомнений, что немцы будут активно атаковать с первых минут поединка. Вот только помочь им в этом не сможет хавбек Амаду Хайдара.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аталанту» за 2.55, на ничью за 3.50, а на «Лейпциг» — за 2.62.

В Лиге Европы бергамаски выглядят весьма уверенно .

«РБ Лейпциг» имеет проблемы в обороне.

«Аталанта» наверняка постарается воспользоваться проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аталанты» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.