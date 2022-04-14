«Аталанта» сыграет на своем поле против «Лейпцига» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» добилась приемлемого результата на поле «Лейпцига». Ничья 1:1 — это, без сомнений, успех для клуба из Бергамо.

Но самое главное, что счет абсолютно по игре. Немцам, кстати, пришлось отыгрываться.

Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг 1 2.65 X 3.50 2 2.55 Ставка

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини полностью угадал с тактикой на первую встречу с «Лейпцигом». Грамотная, сбалансированная игра, благодаря которой итальянцы избегали «пожара» у своих ворот и периодически максимально нагнетали обстановку в чужой штрафной.

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«Аталанта» забила десять мячей в пяти матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.

«Лейпциг»

Между тем, в «Лейпциге», безусловно, остались разочарованы исходом первой игры. 1:1 — это все-таки не то, чего ждали в клубе перед матчем. Тем более зная о проблемах соперника в чемпионате Италии.

Но почему-то так получается, что в ЛЕ «Аталанта» играет значительно лучше, чем на внутренней арене.

И учитывая то, как развивалась игра, главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско не должен сильно расстраиваться, что матч завершился вничью.

«Лейпциг» забил 24 мяча в шести предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что как минимум два гола в этой игре команды точно организуют. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.81.

Многое будет зависеть от тактического плана «Аталанты». Но есть подозрение, что итальянцы не будут сильно рисковать.

При этом в «Лейпциге», похоже, понимают, что им будет сложно удивить соперника. Подстраиваться придется как раз немцам.

Ставка — общий тотал матча меньше 2,5 за 2.22. Вполне вероятно, что все решит один гол. Чересчур открытого футбола в этом матче не стоит ждать.