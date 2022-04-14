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    В матче «Аталанты» и «Лейпцига» снова будет «низ»?

    «Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.22) и ставки на футбол, Лига Европы, 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лейпциг»
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    «Аталанта» забила десять мячей в пяти матчах текущего розыгрыша Лиги Европы
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Лейпцига» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Аталанта»

    «Аталанта» добилась приемлемого результата на поле «Лейпцига». Ничья 1:1 — это, без сомнений, успех для клуба из Бергамо.

    Но самое главное, что счет абсолютно по игре. Немцам, кстати, пришлось отыгрываться.

    Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини полностью угадал с тактикой на первую встречу с «Лейпцигом». Грамотная, сбалансированная игра, благодаря которой итальянцы избегали «пожара» у своих ворот и периодически максимально нагнетали обстановку в чужой штрафной.

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    «Аталанта» забила десять мячей в пяти матчах текущего розыгрыша Лиги Европы.

    «Лейпциг»

    Между тем, в «Лейпциге», безусловно, остались разочарованы исходом первой игры. 1:1 — это все-таки не то, чего ждали в клубе перед матчем. Тем более зная о проблемах соперника в чемпионате Италии.

    Но почему-то так получается, что в ЛЕ «Аталанта» играет значительно лучше, чем на внутренней арене.

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  • 07/04/2022

    • И учитывая то, как развивалась игра, главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско не должен сильно расстраиваться, что матч завершился вничью.

    «Лейпциг» забил 24 мяча в шести предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что как минимум два гола в этой игре команды точно организуют. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.81.

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    Многое будет зависеть от тактического плана «Аталанты». Но есть подозрение, что итальянцы не будут сильно рисковать.

    При этом в «Лейпциге», похоже, понимают, что им будет сложно удивить соперника. Подстраиваться придется как раз немцам.

    Ставка — общий тотал матча меньше 2,5 за 2.22. Вполне вероятно, что все решит один гол. Чересчур открытого футбола в этом матче не стоит ждать.

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    «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. В матче «Аталанты» и «Лейпцига» снова будет «низ»?
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