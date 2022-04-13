Во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес аргентинская «Бока Хуниорс» на своем поле примет боливийский клуб «Олвейс Реди». Игра пройдет 13 апреля, начало — в 01:15 по мск. «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в минувшем сезоне стала только четвертым в чемпионате Аргентины, сильно отстав от победителя. Однако коллектив смог выиграть местный Кубок.

В этом сезоне «генуэзцы» на внутренней арене на данный момент берут участие в Кубке Лиги, где после девяти проведенных туров делят первое место в турнирке с «Тигре».

В данном же Кубке Либертадорес клуб из Буэнос-Айрес уже потерпеть выездное фиаско в Колумбии от «Депортиво Кали» со счетом 0:2 в первом туре, пропустив оба гола в последней 20-минутке поединка.

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В прошлом розыгрыше самого престижного кубка континента «Бока Хуниорс» смог преодолеть групповой этап, но уже на первой стадии плей-офф по пенальти проиграл бразильскому «Атлетико Минейро».

«Олвейс Реди»

«Олвейс Реди» в последнем чемпионате Боливии смог завоевать серебряные награды и благодаря этому получил прямой билет в Кубок Либертадорес сразу в групповую стадию.

В текущей же боливийской Апертуре клуб из города Эль-Альто после восьми туров находится на четвертой строке. Отставание от лидера составляет пять баллов.

Аналогично своему предстоящему сопернику «всегда красные» также провели один поединок в КЛ, где смогли на своем поле обыграть бразильский «Коринтианс» со счетом 2:0.

В прошлом же розыгрыше самого главного кубка континента «Олвейс Реди» не смог преодолеть групповой этап, заняв в своем квартете последнее место.

Прогноз и ставка на «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.06.

На викторию «Олвейс Реди» дают — 39.00, ничья оценена — в 9.00.

После неудачи в первом круге «Бока Хуниорс» приложит все усилия для того, чтобы победить в этой игре как можно крупнее. Соперник для этого у аргентинцев подходящий, так как очень слабо играет вне родных стен.