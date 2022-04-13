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    «Бока» исправится за провал в первом туре

    «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Кубок Либертадорес, 13 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди»
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    «Бока Хуниорс»
    Во втором туре группового этапа Кубка Либертадорес аргентинская «Бока Хуниорс» на своем поле примет боливийский клуб «Олвейс Реди». Игра пройдет 13 апреля, начало — в 01:15 по мск. «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 13 Апреля 2022 года
    Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 01:15 Always Ready Always Ready
  • Кубок Либертадорес
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    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» в минувшем сезоне стала только четвертым в чемпионате Аргентины, сильно отстав от победителя. Однако коллектив смог выиграть местный Кубок.

    В этом сезоне «генуэзцы» на внутренней арене на данный момент берут участие в Кубке Лиги, где после девяти проведенных туров делят первое место в турнирке с «Тигре».

    В данном же Кубке Либертадорес клуб из Буэнос-Айрес уже потерпеть выездное фиаско в Колумбии от «Депортиво Кали» со счетом 0:2 в первом туре, пропустив оба гола в последней 20-минутке поединка.

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    В прошлом розыгрыше самого престижного кубка континента «Бока Хуниорс» смог преодолеть групповой этап, но уже на первой стадии плей-офф по пенальти проиграл бразильскому «Атлетико Минейро».

    «Олвейс Реди»

    «Олвейс Реди» в последнем чемпионате Боливии смог завоевать серебряные награды и благодаря этому получил прямой билет в Кубок Либертадорес сразу в групповую стадию.

    В текущей же боливийской Апертуре клуб из города Эль-Альто после восьми туров находится на четвертой строке. Отставание от лидера составляет пять баллов.

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    • Аналогично своему предстоящему сопернику «всегда красные» также провели один поединок в КЛ, где смогли на своем поле обыграть бразильский «Коринтианс» со счетом 2:0.

    В прошлом же розыгрыше самого главного кубка континента «Олвейс Реди» не смог преодолеть групповой этап, заняв в своем квартете последнее место.

    Прогноз и ставка на «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.06.

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    На викторию «Олвейс Реди» дают — 39.00, ничья оценена — в 9.00.

    После неудачи в первом круге «Бока Хуниорс» приложит все усилия для того, чтобы победить в этой игре как можно крупнее. Соперник для этого у аргентинцев подходящий, так как очень слабо играет вне родных стен.

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    «Бока Хуниорс» — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бока» исправится за провал в первом туре
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