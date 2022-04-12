«Бавария» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в первом матче сенсационно уступила испанцам (1:0). Так что теперь Роберт Левандовски и компания наверняка подойдут к вопросу реализации очень серьезно.

В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» добыла сложнейшую победу. Мюнхенцы лишь в эндшпиле дожали «Аугсбург» (1:0).

Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал 1 1.25 X 6.20 2 10.50 Ставка

В этом поединке «Бавария» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Под вопросом находится лишь форвард Эрик Шупо-Мотинг, угодивший в лазарет.

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Из трех очных поединков с «Желтой субмариной» мюнхенцы выиграли два. Да и вообще, класс «Баварии» в разы выше, чем у оппонента.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, «Желтая субмарина» будет рада даже попаданию в топ-шестерку.

Вот только атака команды не блещет. Даже лучший форвард «Вильярреала» Херард Морено забил только 8 мячей в Примере и два в Лиге чемпионов.

В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» удовлетворился лишь ничьей с «Атлетиком» (1:1). Причем по ходу встречи команда проигрывала.

В этом поединке испанцы сыграют почти в оптимальном кадровом сочетании. Лишь защитник Альберто Морено продолжает восстанавливаться после травмы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.28, на ничью за 6.70, а на «Вильярреал» — за 11.50.

«Бавария» имеет блестящий козырь в виде забивного Левандовски .

Испанцы наверняка будут действовать вторым номером.

Мюнхенцы наверняка активно пойдут в атаку с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.