ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Бавария» разгромит «Вильярреал»

    «Бавария» — «Вильярреал». Дерзкая ставка за 5.75 на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Вильярреал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 22:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •

    «Бавария»

    «Бавария» в первом матче сенсационно уступила испанцам (1:0). Так что теперь Роберт Левандовски и компания наверняка подойдут к вопросу реализации очень серьезно.

    В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» добыла сложнейшую победу. Мюнхенцы лишь в эндшпиле дожали «Аугсбург» (1:0).

    Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Бавария» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Под вопросом находится лишь форвард Эрик Шупо-Мотинг, угодивший в лазарет.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Из трех очных поединков с «Желтой субмариной» мюнхенцы выиграли два. Да и вообще, класс «Баварии» в разы выше, чем у оппонента.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, «Желтая субмарина» будет рада даже попаданию в топ-шестерку.

    Вот только атака команды не блещет. Даже лучший форвард «Вильярреала» Херард Морено забил только 8 мячей в Примере и два в Лиге чемпионов.

  • Формальности, сказки и тесты. Выводы по первым матчам 1/4 Лиги чемпионов
  • О чем говорят результаты первых игр?
  • 07/04/2022

    • В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» удовлетворился лишь ничьей с «Атлетиком» (1:1). Причем по ходу встречи команда проигрывала.

    В этом поединке испанцы сыграют почти в оптимальном кадровом сочетании. Лишь защитник Альберто Морено продолжает восстанавливаться после травмы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.28, на ничью за 6.70, а на «Вильярреал» — за 11.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Бавария» имеет блестящий козырь в виде забивного Левандовски.

    Испанцы наверняка будут действовать вторым номером.

    Мюнхенцы наверняка активно пойдут в атаку с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Руусувуори — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сонего — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Музетти — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Джокович — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Руне — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фоньини — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Олвейс Реди
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (5.75), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» разгромит «Вильярреал»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры