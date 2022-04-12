«Бавария»
«Бавария» в первом матче сенсационно уступила испанцам (1:0). Так что теперь Роберт Левандовски и компания наверняка подойдут к вопросу реализации очень серьезно.
В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» добыла сложнейшую победу. Мюнхенцы лишь в эндшпиле дожали «Аугсбург» (1:0).
Коэффициенты матча Бавария — Вильярреал
В этом поединке «Бавария» сможет сыграть фактически в оптимальном кадровом сочетании. Под вопросом находится лишь форвард Эрик Шупо-Мотинг, угодивший в лазарет.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Из трех очных поединков с «Желтой субмариной» мюнхенцы выиграли два. Да и вообще, класс «Баварии» в разы выше, чем у оппонента.
«Вильярреал»
«Вильярреал» в своем чемпионате выступает не столь мощно. Вероятно, «Желтая субмарина» будет рада даже попаданию в топ-шестерку.
Вот только атака команды не блещет. Даже лучший форвард «Вильярреала» Херард Морено забил только 8 мячей в Примере и два в Лиге чемпионов.
В минувшем туре своего чемпионата «Вильярреал» удовлетворился лишь ничьей с «Атлетиком» (1:1). Причем по ходу встречи команда проигрывала.
В этом поединке испанцы сыграют почти в оптимальном кадровом сочетании. Лишь защитник Альберто Морено продолжает восстанавливаться после травмы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.28, на ничью за 6.70, а на «Вильярреал» — за 11.50.
«Бавария»
Испанцы наверняка будут действовать вторым номером.
Мюнхенцы наверняка активно пойдут в атаку с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Баварии» -3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.