«Осасуна» на своём поле сыграет против «Алавеса» в рамках 31-го тура Примеры. Матч состоится 10 апреля, начало — 15:00 (мск). «Осасуна» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Красные» расположились в середине турнирной таблиц чемпионата Испании набрав 38 очков. Команда смогла забить в ворота своих соперников 30 мячей, а в свои пропустила — 40.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Осасуна» 4 раза радовала болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 5 раз терпела поражения от соперников.

«Осасуна» в последнее время стала очень качельной командой. На выезде сплошные поражения, а на своём поле — только победы. 0:1 от «Реала Сосьедад», 0:4 от «Барселоны» и 1:4 от «Бетиса», при 1:0 над «Вильярреалом» и 3:1 на «Леванте».

В этом матче команде не помогут Хесус Аресо и Кике Барха.

«Алавес»

«Славные» продолжают быть главными аутсайдерами находясь на последнем 20-м месте в турнирной таблице Примеры и набрав при этом 22 очка. Команда забивала в этом сезоне 24 раза, а пропускала — 52.

За последние 10 игр во всех турнирах «Алавес» 2 раза смог одержать победы, 2 поединка провел с ничейными результатами и 6 раз проиграл своим соперникам.

После ничьей на своём поле против «Севильи» (0:0), «Алавес» проиграл три подряд матча Ла Лиги. На выезде «баски» уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Атлетико» (1:4), а на своём поле оказались слабее «Гранады» (2:3).

На поле в этом матче не сможет выйти Хави Лопес.

Прогноз и ставка

На победу «Осасуны» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Алавеса» — за 4.30.

Прогноз — «Осасуна» в последних турах показывала плохие результаты только против грандов Ла Лиги. В матче против главного аутсайдера чемпионата, тем более на своём поле «красные» точно не отдадут победу и заберут свои 3 очка.

Ставка — Победа «Осасуны» за 2.02.