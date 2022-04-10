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    «Осасуна» не отдаст победу аутсайдеру

    «Осасуна» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Испании, 10 апреля 2022 года

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    Давид Гарсия
    «Осасуна» на своём поле сыграет против «Алавеса» в рамках 31-го тура Примеры. Матч состоится 10 апреля, начало — 15:00 (мск). «Осасуна» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Осасуна»

    «Красные» расположились в середине турнирной таблиц чемпионата Испании набрав 38 очков. Команда смогла забить в ворота своих соперников 30 мячей, а в свои пропустила — 40.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Осасуна» 4 раза радовала болельщиков победами, 1 раз сыграла вничью и 5 раз терпела поражения от соперников.

    «Осасуна» в последнее время стала очень качельной командой. На выезде сплошные поражения, а на своём поле — только победы. 0:1 от «Реала Сосьедад», 0:4 от «Барселоны» и 1:4 от «Бетиса», при 1:0 над «Вильярреалом» и 3:1 на «Леванте».

    В этом матче команде не помогут Хесус Аресо и Кике Барха.

    «Алавес»

    «Славные» продолжают быть главными аутсайдерами находясь на последнем 20-м месте в турнирной таблице Примеры и набрав при этом 22 очка. Команда забивала в этом сезоне 24 раза, а пропускала — 52.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Алавес» 2 раза смог одержать победы, 2 поединка провел с ничейными результатами и 6 раз проиграл своим соперникам.

    После ничьей на своём поле против «Севильи» (0:0), «Алавес» проиграл три подряд матча Ла Лиги. На выезде «баски» уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Атлетико» (1:4), а на своём поле оказались слабее «Гранады» (2:3).

    На поле в этом матче не сможет выйти Хави Лопес.

    Прогноз и ставка

    На победу «Осасуны» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Алавеса» — за 4.30.

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    Прогноз — «Осасуна» в последних турах показывала плохие результаты только против грандов Ла Лиги. В матче против главного аутсайдера чемпионата, тем более на своём поле «красные» точно не отдадут победу и заберут свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Осасуны» за 2.02.

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    «Осасуна» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Осасуна» не отдаст победу аутсайдеру
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