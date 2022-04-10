«Ислочь» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 19:30 мск. «Ислочь» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

«Ислочь» начала сезон не лучшим образом. По итогам двух сыгранных туров команда добыла лишь один зачетный пункт.

Предыдущий тур чемпионата команда провела относительно удачно. Ничья с брестским «Динамо» (2:2) может считаться положительным исходом.

Коэффициенты матча Ислочь — Шахтёр Солигорск 1 6.50 X 4.15 2 1.52 Ставка

В составе команды в первых турах выделялся Герман Барковский. Молодой форвард забил уже два мяча.

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Против «горняков» команда традиционно играет весьма неудачно. Из пяти последних очных встреч лишь одна завершилась для «Ислочи» победой при четырех поражениях.

«Шахтер» Солигорск

Чемпион Белоруссии двух последних лет не стал слабее. Правда, потеря двух очков Бресте в стартовом туре вышла крайне досадной.

Зато лидер атак команды Дембо Дарбо, как всегда, заряжен на ворота соперника. В активе гамбийца уже два гола в чемпионате.

Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды весьма успешно. Дома «Шахтер» Солигорск разнес в щепки могилевский «Днепр» (4:0).

Вот и в этом поединке атака во главе с Дарбо будет действовать в привычном активном ритме. Проблем у чемпиона возникнуть не должно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.55, на ничью за 4.44, а на «Ислочь» — за 6.85.

«Ислочь» имеет проблемы с надежностью обороны.

Действующий чемпион не намерен отпускать в отрыв конкурентов .

Солигорцы банально сильнее, плюс традиционно удачно играют с «Ислочью». Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -1.5 с коэффициентом 2.43.