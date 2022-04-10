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    «Кубань» упрется в Оренбурге?

    «Оренбург» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 2.79) на футбол, ФНЛ, 10 апреля 2022 года

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    «Кубань»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Апреля 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Оренбург»

    Команда Марцела Лички уверенно лидирует в ФНЛ. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков.

    Вот только атака команды, как для лидера, выглядит не особо мощно. В 31 матче «газовики» забили всего 51 раз.

    А вот предыдущий тур для «Оренбурга» получился успешным. На выезде команда Лички разделалась с набравшим мощный ход «Енисеем» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Причем эта виктория стала для «Оренбурга» второй к ряду. До того минимально был обыгран главный конкурент «Торпедо».

    «Кубань»

    Краснодарцы борются за выживание. Причем по итогам предыдущего тура «Кубань» покинула опасную зону.

    «Кубань» сейчас поднялась на 15 место. Вот только отрыв от зоны вылета пока минимальный, так что есть мотивация продолжить немедленный набор очков.

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    • Минувший тур принес «Кубани» важнейшие очки. Дома команда расписала мировую с «Томью» (2:2).

    Серия из трех ничьих подряд говорит об относительно неплохих кондициях команды. При этом, кубанцы не проигрывают уже на протяжении четырех встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.44, на ничью за 4.30, а на «Кубань» — за 7.80.

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    «Оренбург» не слишком результативен, как для лидера дивизиона.

    «Кубань» не проигрывает уже на протяжении четырех матчей.

    Лидер может позволить себе расслабиться, а кубанцы весной выглядят весьма прилично. Наши прогноз и ставка — Победа «Кубани» или ничья с коэффициентом 2.79.

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    «Оренбург» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кубань» упрется в Оренбурге?
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