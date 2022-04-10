«Днепр» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:30 мск. «Днепр» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр»

«Днепр» начала сезон откровенно неудачно. По итогам двух туров команда оккупировала предпоследнее 15 место с одним пунктом в активе.

Предыдущий тур чемпионата «Днепр» провалил. На выезде могилевский клуб уступил действующему чемпиону (4:0).

Да и вообще, игра команды не вызывает ярких эмоций. Особенно это касается атаки, ведь до сих пор днепряне не сумели открыть счет своим голам в чемпионате.

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Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. Восемь (!) последних матчей завершились для «Днепра» поражениями.

БАТЭ

Борисовцы наверняка надеются наконец-то выиграть чемпионат. Старт команды это полностью подтвердил: 1 место и 6 очков в двух турах.

Шесть забитых мячей и ноль пропущенных говорят о силе команды. Состав у БАТЭ крепкий, к тому же борисовцы еще способны прибавлять.

Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды прекрасно. На выезде БАТЭ разгромил «Белшину» (0:3).

А вот первый полуфинальный матч Кубка Белоруссии команда провела не лучшим образом. Поражение в Гродно (2:1) не выглядит критической ситуацией, но обязывает задуматься.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.12, на ничью за 7.60, а на «Днепр» — за 19.00.

«Днепр» испытывает сильнейшие трудности в атаке.

БАТЭ потрясающе начал чемпионат, и наверняка продолжит в том же духе .

Борисовцы традиционно удачно играют с «Днепром». Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.17.