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    БАТЭ разгромит новичка

    «Днепр» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Белоруссии, 10 апреля 2022 года

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    БАТЭ
    «Днепр» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:30 мск. «Днепр» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 10 Апреля 2022 года
    Dnyapro Mogilev
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Dnyapro Mogilev 17:30 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
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    «Днепр»

    «Днепр» начала сезон откровенно неудачно. По итогам двух туров команда оккупировала предпоследнее 15 место с одним пунктом в активе.

    Предыдущий тур чемпионата «Днепр» провалил. На выезде могилевский клуб уступил действующему чемпиону (4:0).

    Да и вообще, игра команды не вызывает ярких эмоций. Особенно это касается атаки, ведь до сих пор днепряне не сумели открыть счет своим голам в чемпионате.

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    Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. Восемь (!) последних матчей завершились для «Днепра» поражениями.

    БАТЭ

    Борисовцы наверняка надеются наконец-то выиграть чемпионат. Старт команды это полностью подтвердил: 1 место и 6 очков в двух турах.

    Шесть забитых мячей и ноль пропущенных говорят о силе команды. Состав у БАТЭ крепкий, к тому же борисовцы еще способны прибавлять.

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  • 07/04/2022

    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды прекрасно. На выезде БАТЭ разгромил «Белшину» (0:3).

    А вот первый полуфинальный матч Кубка Белоруссии команда провела не лучшим образом. Поражение в Гродно (2:1) не выглядит критической ситуацией, но обязывает задуматься.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.12, на ничью за 7.60, а на «Днепр» — за 19.00.

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    «Днепр» испытывает сильнейшие трудности в атаке.

    БАТЭ потрясающе начал чемпионат, и наверняка продолжит в том же духе.

    Борисовцы традиционно удачно играют с «Днепром». Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.17.

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    «Днепр» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ разгромит новичка
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