«Днепр»
«Днепр» начала сезон откровенно неудачно. По итогам двух туров команда оккупировала предпоследнее 15 место с одним пунктом в активе.
Предыдущий тур чемпионата «Днепр» провалил. На выезде могилевский клуб уступил действующему чемпиону (4:0).
Да и вообще, игра команды не вызывает ярких эмоций. Особенно это касается атаки, ведь до сих пор днепряне не сумели открыть счет своим голам в чемпионате.
Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. Восемь (!) последних матчей завершились для «Днепра» поражениями.
БАТЭ
Борисовцы наверняка надеются наконец-то выиграть чемпионат. Старт команды это полностью подтвердил: 1 место и 6 очков в двух турах.
Шесть забитых мячей и ноль пропущенных говорят о силе команды. Состав у БАТЭ крепкий, к тому же борисовцы еще способны прибавлять.
Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды прекрасно. На выезде БАТЭ разгромил «Белшину» (0:3).
А вот первый полуфинальный матч Кубка Белоруссии команда провела не лучшим образом. Поражение в Гродно (2:1) не выглядит критической ситуацией, но обязывает задуматься.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.12, на ничью за 7.60, а на «Днепр» — за 19.00.
«Днепр» испытывает сильнейшие трудности в атаке.
БАТЭ
Борисовцы традиционно удачно играют с «Днепром». Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -2.5 с коэффициентом 2.17.