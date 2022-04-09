«Славия» М сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:30 мск. «Славия» М — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» М

«Славия» М начала сезон довольно неплохо. По итогам двух туров команда оккупировала 7 место с тремя очками в активе.

Предыдущий тур чемпионата команда может записать себе в актив. «Славия» М на выезде переиграла «Гомель» (0:2).

А вот старт команда из Мозыря провалила. Дома «Славия» М безропотно уступила БАТЭ (0:3).

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Против минчан команда традиционно играет весьма неудачно. Из пяти последних матчах «Славия» извлекла лишь две ничьих при трех коллизиях.

«Динамо» Минск

Минчане в новом сезоне видятся одними из фаворитов чемпионата. С такими исполнителями, как Иван Бахар, все выглядит реально.

Минчане по составу вообще выглядят довольно мощно. Как минимум, для нынешних сложных реалий многострадального белорусского футбола.

Минувший тур сложился для команды неудачно. Дома «Динамо» Минск не сумело одолеть новичка элиты дзержинский «Арсенал» (1:1).

При максимальных задачах динамовцы не имеют права раздаривать очки налево и направо. Наверняка в этом поединке минчане будут активно атаковать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.37, на ничью за 4.44, а на «Славию» М — за 8.20.

«Славия» М в родных стенах играет хуже, чем в гостях .

Минчане намерены побороться за чемпионский титул.

Динамовцы сильнее, к тому же полны решимости реабилитироваться за потерю очков в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.14.