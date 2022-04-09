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    Минское «Динамо» удачно погостит в Мозыре

    «Славия» М — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Белоруссии, 9 апреля 2022 года

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    Иван Бахар
    «Славия» М сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 3-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:30 мск. «Славия» М — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 09 Апреля 2022 года

    «Славия» М

    «Славия» М начала сезон довольно неплохо. По итогам двух туров команда оккупировала 7 место с тремя очками в активе.

    Предыдущий тур чемпионата команда может записать себе в актив. «Славия» М на выезде переиграла «Гомель» (0:2).

    А вот старт команда из Мозыря провалила. Дома «Славия» М безропотно уступила БАТЭ (0:3).

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    Против минчан команда традиционно играет весьма неудачно. Из пяти последних матчах «Славия» извлекла лишь две ничьих при трех коллизиях.

    «Динамо» Минск

    Минчане в новом сезоне видятся одними из фаворитов чемпионата. С такими исполнителями, как Иван Бахар, все выглядит реально.

    Минчане по составу вообще выглядят довольно мощно. Как минимум, для нынешних сложных реалий многострадального белорусского футбола.

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    • Минувший тур сложился для команды неудачно. Дома «Динамо» Минск не сумело одолеть новичка элиты дзержинский «Арсенал» (1:1).

    При максимальных задачах динамовцы не имеют права раздаривать очки налево и направо. Наверняка в этом поединке минчане будут активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.37, на ничью за 4.44, а на «Славию» М — за 8.20.

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    «Славия» М в родных стенах играет хуже, чем в гостях.

    Минчане намерены побороться за чемпионский титул.

    Динамовцы сильнее, к тому же полны решимости реабилитироваться за потерю очков в минувшем туре. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -1.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Славия» М — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» удачно погостит в Мозыре
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