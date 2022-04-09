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    «МЮ» усугубит положение «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 3.60) и ставки на чемпионат Англии 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
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    «МЮ» пропускал хотя бы один мяч в каждом из шести предыдущих матчей АПЛ на выезде
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 14:30 мск. «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Апреля 2022 года
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    «Эвертон»

    «Эвертон» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 25 очков.

    «Эвертон» оказался в тяжелейшей ситуации, которая продолжает ухудшаться с каждым туром. С приходом Фрэнка Лэмпарда, как ни странно, стало только хуже.

    Коэффициенты матча Эвертон — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 4.50
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    Среди недели «Эвертон» потерпел поражение от «Бернли» (2:3), одного из главных конкурентов в борьбе за выживание. «Ириски» в очередной раз ужасно сыграли в обороне, пропустив три мяча от команды, которая перед этим не могла забить в четырех матчах подряд.

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    • «Эвертон» проиграл десять из 12-ти предыдущих матчей в чемпионате Англии.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 30-ти матчах 51 очко.

    В прошлую субботу «МЮ» не смог выиграть на «Олд Траффорд» у «Лестера» — матч завершился вничью 1:1. При этом «красных дьяволам» еще и отыгрываться пришлось.

    И самое печальное, что футбол «МЮ» не вызывает никаких других эмоций, кроме печали. Очевидно, что в клубе промахнулись с выбором главного тренера, Ральф Рангник оказался не готов к такой работе.

    Все прогнозы на АПЛ

    «МЮ» пропускал хотя бы один мяч в каждом из шести предыдущих матчей АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 4.70, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «МЮ» — 1.82.

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    Матч первого круга между этими командами завершился вничью 1:1. Вполне вероятно, что соперники снова обменяются забитыми мячами, но не факт, что на этот раз «Эвертону» удастся набрать хотя бы одно очко.

    Помимо игровых, у хозяев сейчас явные проблемы с психологией. На футболистов «Эвертона» очень давит ситуация в турнирной таблице.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + обе команды забьют за 3.60.

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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» усугубит положение «Эвертона»?
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