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    «Козлы» забодают «Майнц»

    «Кельн» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Бундеслига, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Майнц»
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    Марк Ут
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Апреля 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Кельн»

    «Кельн» находится в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда занимает вполне приемлемое для себя 8 место в таблице.

    Вот только вряд «козлам» по зубам выход в еврокубки. Особенно с учетом не самой мощной атакующей линии (всего 38 голов).

    Коэффициенты матча Кёльн — Майнц

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Кельн» разочаровал игрой и результатом. Команда минимально уступила «Униону».

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    Поединках против «Майнца» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних матчей «Кельн» выиграл лишь однажды, дважды уступив сопернику.

    «Майнц»

    Эта команда тихой сапой обустроилась в середине таблицы. «Майнцу» и близко не грозит вылет, что само по себе и немало.

    Между тем, «Майнц» имеет надежные тылы. В 28 поединках команда пропустила всего 33 раза.

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    • В предыдущем туре «Майнц» очками не разжился. На выезде команда уступила «Аугсбургу» (2:1).

    Неплохо выглядит лидер атак команды Джонатан Буркардт. В его активе уже 9 забитых мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Майнц» — за 2.90.

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    «Кельн» в последнее время неудачно играет с «Майнцем».

    «Майнц» довольно надежен в обороне, но нестабилен.

    В битве середняков Бундеслиги много решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» с коэффициентом 2.45.

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    «Кельн» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Козлы» забодают «Майнц»
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