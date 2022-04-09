«Кельн»
«Кельн» находится в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда занимает вполне приемлемое для себя 8 место в таблице.
Вот только вряд «козлам» по зубам выход в еврокубки. Особенно с учетом не самой мощной атакующей линии (всего 38 голов).
Коэффициенты матча Кёльн — Майнц
В предыдущем туре чемпионата «Кельн» разочаровал игрой и результатом. Команда минимально уступила «Униону».
Поединках против «Майнца» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних матчей «Кельн» выиграл лишь однажды, дважды уступив сопернику.
«Майнц»
Эта команда тихой сапой обустроилась в середине таблицы. «Майнцу» и близко не грозит вылет, что само по себе и немало.
Между тем, «Майнц» имеет надежные тылы. В 28 поединках команда пропустила всего 33 раза.
В предыдущем туре «Майнц» очками не разжился. На выезде команда уступила «Аугсбургу» (2:1).
Неплохо выглядит лидер атак команды Джонатан Буркардт. В его активе уже 9 забитых мячей в чемпионате.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Майнц» — за 2.90.
«Кельн» в последнее время неудачно играет с «Майнцем».
«Майнц»
В битве середняков Бундеслиги много решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» с коэффициентом 2.45.