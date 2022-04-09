«Кельн» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» находится в районе экватора турнирной таблицы. На данный момент команда занимает вполне приемлемое для себя 8 место в таблице.

Вот только вряд «козлам» по зубам выход в еврокубки. Особенно с учетом не самой мощной атакующей линии (всего 38 голов).

Коэффициенты матча Кёльн — Майнц 1 2.45 X 3.35 2 2.90 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Кельн» разочаровал игрой и результатом. Команда минимально уступила «Униону».

Все прогнозы на Бундеслигу

Поединках против «Майнца» для команды традиционно неудачно. Из пяти последних матчей «Кельн» выиграл лишь однажды, дважды уступив сопернику.

«Майнц»

Эта команда тихой сапой обустроилась в середине таблицы. «Майнцу» и близко не грозит вылет, что само по себе и немало.

Между тем, «Майнц» имеет надежные тылы. В 28 поединках команда пропустила всего 33 раза.

В предыдущем туре «Майнц» очками не разжился. На выезде команда уступила «Аугсбургу» (2:1).

Неплохо выглядит лидер атак команды Джонатан Буркардт. В его активе уже 9 забитых мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 2.45, на ничью за 3.40, а на «Майнц» — за 2.90.

«Кельн» в последнее время неудачно играет с «Майнцем».

«Майнц» довольно надежен в обороне, но нестабилен .

В битве середняков Бундеслиги много решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» с коэффициентом 2.45.