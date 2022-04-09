«Кадис»
«Кадис» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает 17 место.
Гандикап от опасной зоны составляет 2 очка. При этом обороняется «Кадис» лучше, чем конкуренты.
Коэффициенты матча Кадис — Бетис
В предыдущем туре чемпионата «Кадис» добыл важнейшие очки. На выезде команда смогла дать бой «Валенсии» (0:0).
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В матчах против «Бетиса» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Кадис» выиграл лишь однажды при трех неудачах.
«Бетис»
Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Нынешнее 5 место дает только проход в Лигу Европы, но отставание от зоны Лиги чемпионов — всего 4 очка.
Между тем, в последних матчах «Бетис» выглядит весьма прилично. Четыре поединка подряд без поражений — вполне неплохой турнирный ход.
В предыдущем туре «Бетис» также сумел добыть три очка. Дома была обыграна ершистая «Осасуна» (4:1).
Правда, в этой встрече гостям не помогут Серхио Каналес и Борха Иглесиас. Эти игроки пребывают в клубном лазарете.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Кадис» — за 3.40.
«Кадис» традиционно неудачно играет с севильцами.
«Бетис»
Успехи в последних матчах и приличный подбор игроков делают шансы на победу гостей высокими. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.25.