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    Три очка для «Бетиса»?

    «Кадис» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Примера, 9 апреля 2022 года

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    Эктор Беллерин
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 15:00 мск. «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2022 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 15:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Кадис»

    «Кадис» находится в эпицентре борьбы за выживание. На данный момент команда занимает 17 место.

    Гандикап от опасной зоны составляет 2 очка. При этом обороняется «Кадис» лучше, чем конкуренты.

    Коэффициенты матча Кадис — Бетис

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Кадис» добыл важнейшие очки. На выезде команда смогла дать бой «Валенсии» (0:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В матчах против «Бетиса» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Кадис» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

    «Бетис»

    Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Нынешнее 5 место дает только проход в Лигу Европы, но отставание от зоны Лиги чемпионов — всего 4 очка.

    Между тем, в последних матчах «Бетис» выглядит весьма прилично. Четыре поединка подряд без поражений — вполне неплохой турнирный ход.

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    • В предыдущем туре «Бетис» также сумел добыть три очка. Дома была обыграна ершистая «Осасуна» (4:1).

    Правда, в этой встрече гостям не помогут Серхио Каналес и Борха Иглесиас. Эти игроки пребывают в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Кадис» — за 3.40.

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    «Кадис» традиционно неудачно играет с севильцами.

    «Бетис» в последних матчах выглядит убедительно.

    Успехи в последних матчах и приличный подбор игроков делают шансы на победу гостей высокими. Наши прогноз и ставка — Победа «Бетиса» с коэффициентом 2.25.

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    «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Бетиса»?
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