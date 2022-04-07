«Айнтрахт»
«Айнтрахт» Ф в четвертьфинал Лиги Европы прошел натужно. Немцы с трудом одолели крепкий «Бетис» (1:2, 1:1).
В минувшем туре своего чемпионата «Айнтрахт» Ф опозорился. Дома франкфуртцы не сумели обыграть аутсайдера «Гройтер Фюрт» (0:0).
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона
В кадровом плане у команды относительная стабильность. В строю находятся все сильнейшие исполнители.
А вот четырехматчевая серия без побед оптимизма не прибавляет. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.
«Барселона»
«Барселона» постепенно набирает обороты. В чемпионской гонке команда Хави уступает «Реалу», отставая от мадридцев на 12 очков.
Причем в минувшем туре чемпионата каталонцы добыли сверхважную викторию. Дома минимально была обыграна «Севилья».
Текущая победная серия из четырех матчей к ряду — прекрасное психологическое подспорье. Впрочем, и без того «Барселона» — главный фаворит лиги Европы.
Нет никаких сомнений, что каталонцы будут активно атаковать с первых минут поединка. Тем паче, подбор игроков в линии атаки у «Барсы» превосходный.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.74, на ничью за 4.28, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.78.
Франкфуртцы в мартовских поединках выглядели неуверенно.
«Барселона»
Команда Хави наверняка постарается воспользоваться проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.30.
Для остальных — более умеренный прогноз.