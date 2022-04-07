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    «Барселона» разгромит немцев?

    «Айнтрахт» — «Барселона». Дерзкая ставка за 5.30 на матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Барселона»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    «Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 22:00 Барселона Барселона
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» Ф в четвертьфинал Лиги Европы прошел натужно. Немцы с трудом одолели крепкий «Бетис» (1:2, 1:1).

    В минувшем туре своего чемпионата «Айнтрахт» Ф опозорился. Дома франкфуртцы не сумели обыграть аутсайдера «Гройтер Фюрт» (0:0).

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона

  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
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    В кадровом плане у команды относительная стабильность. В строю находятся все сильнейшие исполнители.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот четырехматчевая серия без побед оптимизма не прибавляет. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.

    «Барселона»

    «Барселона» постепенно набирает обороты. В чемпионской гонке команда Хави уступает «Реалу», отставая от мадридцев на 12 очков.

    Причем в минувшем туре чемпионата каталонцы добыли сверхважную викторию. Дома минимально была обыграна «Севилья».

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  • 05/04/2022

    • Текущая победная серия из четырех матчей к ряду — прекрасное психологическое подспорье. Впрочем, и без того «Барселона» — главный фаворит лиги Европы.

    Нет никаких сомнений, что каталонцы будут активно атаковать с первых минут поединка. Тем паче, подбор игроков в линии атаки у «Барсы» превосходный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.74, на ничью за 4.28, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.78.

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    Франкфуртцы в мартовских поединках выглядели неуверенно.

    «Барселона» заметно прибавляет с каждым матчем.

    Команда Хави наверняка постарается воспользоваться проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.30.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка (5.30), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барселона» разгромит немцев?
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