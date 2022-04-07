«Айнтрахт» Ф сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» Ф в четвертьфинал Лиги Европы прошел натужно. Немцы с трудом одолели крепкий «Бетис» (1:2, 1:1).

В минувшем туре своего чемпионата «Айнтрахт» Ф опозорился. Дома франкфуртцы не сумели обыграть аутсайдера «Гройтер Фюрт» (0:0).

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона 1 4.90 X 4.15 2 1.65 Ставка

В кадровом плане у команды относительная стабильность. В строю находятся все сильнейшие исполнители.

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А вот четырехматчевая серия без побед оптимизма не прибавляет. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.

«Барселона»

«Барселона» постепенно набирает обороты. В чемпионской гонке команда Хави уступает «Реалу», отставая от мадридцев на 12 очков.

Причем в минувшем туре чемпионата каталонцы добыли сверхважную викторию. Дома минимально была обыграна «Севилья».

Текущая победная серия из четырех матчей к ряду — прекрасное психологическое подспорье. Впрочем, и без того «Барселона» — главный фаворит лиги Европы.

Нет никаких сомнений, что каталонцы будут активно атаковать с первых минут поединка. Тем паче, подбор игроков в линии атаки у «Барсы» превосходный.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.74, на ничью за 4.28, а на «Айнтрахт» Ф — за 4.78.

Франкфуртцы в мартовских поединках выглядели неуверенно.

«Барселона» заметно прибавляет с каждым матчем .

Команда Хави наверняка постарается воспользоваться проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.30.

Для остальных — более умеренный прогноз.