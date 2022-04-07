«Барселона» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» на предыдущей стадии турнир прошел испанский «Бетис». В первом матче немцы одержали гостевую победу, а в ответном забили ключевой гол на последней минуте овертайма.

Интересно, что финал Лиги Европы в этом сезоне пройдет на стадионе «Севильи», главного врага «Бетиса», для которого поражение от «Айнтрахта» в том числе и по этой причине стал большим разочарованием.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона 1 4.70 X 4.15 2 1.67 Ставка

Беспроигрышная серия «Айнтрахта» составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Перед паузой на матчи сборных команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Лейпцигом», а в минувшие выходные разошлась миром с «Гройтер Фюртом».

«Барселона»

«Барселона» тем временем в 1/8 финала выиграла по сумме двух матчей у «Галатасарая». Вопреки ожиданиям, каталонцам пришлось помучиться с турецким клубом.

После ничьей на «Камп Ноу» «Барса» с трудом выиграла у «Галатасарая» (2:1) в Стамбуле.

В минувшее воскресенье «Барселона» одержала домашнюю победу над «Севильей» (1:0). Несмотря на всего лишь один забитый мяч, у команды Хави было колоссальное преимущество, соперник почти всю игру провел на своей половине поля.

Беспроигрышная серия «Барсы» составляет уже 13 матчей. Также интересно, что в пяти предыдущих матчах она пропустила лишь один мяч.

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 4.75, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Барселоны» — за 1.73.

С немцами, которые не любят прижиматься к своим воротам, стараются атаковать, «Барсе» в каком-то смысла будет даже проще, чем против того же «Галатасарая». И уж тем более проще, чем в недавней игре против «Севильи».

Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,0) за 2.27.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Барселона» выиграет оба тайма за 4.50.