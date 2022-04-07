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    Сможет ли «Барса» выиграть на поле «Айнтрахта»?

    «Айнтрахт» — «Барселона». Прогноз, ставки (к. 4.50) на футбол, Лига Европы, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Барселона»
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    Беспроигрышная серия «Барсы» составляет уже 13 матчей
    «Барселона» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 22:00 Барселона Барселона
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    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» на предыдущей стадии турнир прошел испанский «Бетис». В первом матче немцы одержали гостевую победу, а в ответном забили ключевой гол на последней минуте овертайма.

    Интересно, что финал Лиги Европы в этом сезоне пройдет на стадионе «Севильи», главного врага «Бетиса», для которого поражение от «Айнтрахта» в том числе и по этой причине стал большим разочарованием.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Барселона

  • 1
  • 4.70
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.67
  • Ставка
    •

    Беспроигрышная серия «Айнтрахта» составляет уже шесть матчей (три победы и три ничьи).

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    Перед паузой на матчи сборных команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Лейпцигом», а в минувшие выходные разошлась миром с «Гройтер Фюртом».

    «Барселона»

    «Барселона» тем временем в 1/8 финала выиграла по сумме двух матчей у «Галатасарая». Вопреки ожиданиям, каталонцам пришлось помучиться с турецким клубом.

    После ничьей на «Камп Ноу» «Барса» с трудом выиграла у «Галатасарая» (2:1) в Стамбуле.

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  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Севилья»
  • 04/04/2022

    • В минувшее воскресенье «Барселона» одержала домашнюю победу над «Севильей» (1:0). Несмотря на всего лишь один забитый мяч, у команды Хави было колоссальное преимущество, соперник почти всю игру провел на своей половине поля.

    Беспроигрышная серия «Барсы» составляет уже 13 матчей. Также интересно, что в пяти предыдущих матчах она пропустила лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 4.75, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Барселоны» — за 1.73.

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    С немцами, которые не любят прижиматься к своим воротам, стараются атаковать, «Барсе» в каком-то смысла будет даже проще, чем против того же «Галатасарая». И уж тем более проще, чем в недавней игре против «Севильи».

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-1,0) за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Барселона» выиграет оба тайма за 4.50.

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    «Айнтрахт» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барса» выиграть на поле «Айнтрахта»?
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