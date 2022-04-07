В ночь на 7 апреля в первом туре групповой стадии Кубка Либертадорес бразильская команда «Брагантино» на своем поле примет уругвайский «Насьонал». Начало — в 01:00 по мск. «Брагантино» — «Насьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брагантино»

«Брагантино» в прошлом чемпионате Бразилии финишировал на шестой позиции и благодаря этому сразу же начнет выступать в групповой стадии Кубка Либертадорес.

В этом году «быки» успели отыграть в чемпионате штата Паулиста, где смогли добраться до полуфинала турнира, но там проиграв «Палмейрасу» со счетом 1:2.

Всего в этом сезоне коллектив провел 14 встреч во всех турнирах, проиграв в пяти из них при двух мировых результатах и восьми победах.

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Стоит отметить, что для «Брагантино» это будет дебютное участие в самом престижном клубном турнире континента.

«Насьонал»

«Насьонал» в уругвайской Клаусуре стал вторым, уступив победителю «Пеньяролю» всего лишь четыре очка. Данная позиция дает право стартовать в КЛ с групповой стадии.

В прошлом розыгрыше самого престижного клубного турнира континента «трехцветные» также участвовали на групповой стадии, но заняли там третье место и перебрались в южноамериканский кубок.

В Апертуре уругвайского первенства клуб из Монтевидео играет пока не лучшим образом, находясь после семи проведенных туров только в середине турнирной таблицы.

К данной игре «Насьонал» подходит после выигрыша на внутренней арене, который стал для него лишь вторым в этом сезоне.

Прогноз и ставка на «Брагантино» — «Насьонал»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брагантино» предлагают — 1.63.

На викторию «Насьоналя» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.74.

Так как у «Насьоналя» намного больше опыта в Кубке Либертадерес, чем у бразильского клуба, то рискнем здесь поставить на то, что гости смогут забить хотя бы гол.