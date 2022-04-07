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    Каков будет дебют «Брагантино» в КЛ?

    «Брагантино» — «Насьонал». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брагантино» — «Насьонал»
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    «Брагантино»
    В ночь на 7 апреля в первом туре групповой стадии Кубка Либертадорес бразильская команда «Брагантино» на своем поле примет уругвайский «Насьонал». Начало — в 01:00 по мск. «Брагантино» — «Насьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 07 Апреля 2022 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 01:00 Насьонал Насьонал
  • Монтевидео
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    «Брагантино»

    «Брагантино» в прошлом чемпионате Бразилии финишировал на шестой позиции и благодаря этому сразу же начнет выступать в групповой стадии Кубка Либертадорес.

    В этом году «быки» успели отыграть в чемпионате штата Паулиста, где смогли добраться до полуфинала турнира, но там проиграв «Палмейрасу» со счетом 1:2.

    Всего в этом сезоне коллектив провел 14 встреч во всех турнирах, проиграв в пяти из них при двух мировых результатах и восьми победах.

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    Стоит отметить, что для «Брагантино» это будет дебютное участие в самом престижном клубном турнире континента.

    «Насьонал»

    «Насьонал» в уругвайской Клаусуре стал вторым, уступив победителю «Пеньяролю» всего лишь четыре очка. Данная позиция дает право стартовать в КЛ с групповой стадии.

    В прошлом розыгрыше самого престижного клубного турнира континента «трехцветные» также участвовали на групповой стадии, но заняли там третье место и перебрались в южноамериканский кубок.

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    • В Апертуре уругвайского первенства клуб из Монтевидео играет пока не лучшим образом, находясь после семи проведенных туров только в середине турнирной таблицы.

    К данной игре «Насьонал» подходит после выигрыша на внутренней арене, который стал для него лишь вторым в этом сезоне.

    Прогноз и ставка на «Брагантино» — «Насьонал»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брагантино» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Насьоналя» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.74.

    Так как у «Насьоналя» намного больше опыта в Кубке Либертадерес, чем у бразильского клуба, то рискнем здесь поставить на то, что гости смогут забить хотя бы гол.

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    «Брагантино» — «Насьонал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Каков будет дебют «Брагантино» в КЛ?
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