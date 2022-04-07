«Брагантино»
«Брагантино» в прошлом чемпионате Бразилии финишировал на шестой позиции и благодаря этому сразу же начнет выступать в групповой стадии Кубка Либертадорес.
В этом году «быки» успели отыграть в чемпионате штата Паулиста, где смогли добраться до полуфинала турнира, но там проиграв «Палмейрасу» со счетом 1:2.
Всего в этом сезоне коллектив провел 14 встреч во всех турнирах, проиграв в пяти из них при двух мировых результатах и восьми победах.
Стоит отметить, что для «Брагантино» это будет дебютное участие в самом престижном клубном турнире континента.
«Насьонал»
«Насьонал» в уругвайской Клаусуре стал вторым, уступив победителю «Пеньяролю» всего лишь четыре очка. Данная позиция дает право стартовать в КЛ с групповой стадии.
В прошлом розыгрыше самого престижного клубного турнира континента «трехцветные» также участвовали на групповой стадии, но заняли там третье место и перебрались в южноамериканский кубок.
В Апертуре уругвайского первенства клуб из Монтевидео играет пока не лучшим образом, находясь после семи проведенных туров только в середине турнирной таблицы.
К данной игре «Насьонал» подходит после выигрыша на внутренней арене, который стал для него лишь вторым в этом сезоне.
Прогноз и ставка на «Брагантино» — «Насьонал»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Брагантино» предлагают — 1.63.
На викторию «Насьоналя» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.74.
Так как у «Насьоналя» намного больше опыта в Кубке Либертадерес, чем у бразильского клуба, то рискнем здесь поставить на то, что гости смогут забить хотя бы гол.