«Рома» сыграет на выезде против норвежского «Буде-Глимт» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Буде-Глимт — Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» продолжает удивлять. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что осенние успехи норвежского чемпиона не были случайностью.

В 1/16 финала «Буде-Глимт» дважды выиграл у шотландского «Селтика». Общий счет — 5:1.

А в предыдущем раунде норвежцы остановили АЗ Алкмар. На этот раз решающий гол «Буде-Глимт» забил в овертайме ответного матча, который состоялся на поле соперника.

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«Буде-Глимт» не смог забить только в одном матче текущего розыгрыша Лиги конференций.

«Рома»

«Рома» тем временем стартовала в плей-офф Лиги конференций сразу с 1/8 финала. На этой стадии римляне прошли «Витесс» из Нидерландов.

Команда Жозе Моуриньо сначала одержала гостевую победу со счетом 1:0, а в ответной встрече с трудом добилась ничьей — 1:1. На своем поле «Рома» ушла от поражения за несколько минут до завершения основного времени.

Это была не самая убедительная победа, но в целом «Рома» в последнее время неплохо играет. Беспроигрышная серия римлян составляет уже девять матчей.

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Несколько дней назад «Рома» одержала гостевую победу над «Сампдорией», а перед паузой на международные матчи разгромила «Лацио» (3:0). Интересное также, что на этом отрезке «Рома» лишь двух случаях пропускала больше одного мяча.

Прогноз и ставка

На «Буде-Глимт» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Ромы» — за 2.04.

Как ни странно, но это один из самых интригующих матчей недели. Дело в том, что осенью «Буде-Глимт» и «Рома» дважды встречались на групповом этапе Лиги конференций, и один из матчей стал настоящим кошмаром для итальянцев. Команда Моуриньо проиграла в Норвегии со счетом 1:6.

Попытка «Ромы» взять реванш на своем поле тоже провалилась — встреча завершилась вничью 2:2.

И как показали недавние матчи, «Буде-Глимт» по-прежнему на ходу. Победы на «Селтиком» и АЗ лучшее тому доказательство.

В общем, почему не рискнуть. Ставка — победа «Буде-Глимт» за 3.60. Кажется, эти норвежцы нашли идеальный план, как играть в еврокубках.