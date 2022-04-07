ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рома» снова проиграет на поле «Буде-Глимт» с унизительным счетом?

    «Буде-Глимт — Рома». Прогноз (к. 3.60) и ставки на футбол, Лигу конференций, 7 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Рому Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт — Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Буде-Глимт» не смог забить только в одном матче текущего розыгрыша Лиги конференций
    «Рома» сыграет на выезде против норвежского «Буде-Глимт» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 22:00 мск. «Буде-Глимт — Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» продолжает удивлять. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что осенние успехи норвежского чемпиона не были случайностью.

    В 1/16 финала «Буде-Глимт» дважды выиграл у шотландского «Селтика». Общий счет — 5:1.

    А в предыдущем раунде норвежцы остановили АЗ Алкмар. На этот раз решающий гол «Буде-Глимт» забил в овертайме ответного матча, который состоялся на поле соперника.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Буде-Глимт» не смог забить только в одном матче текущего розыгрыша Лиги конференций.

    «Рома»

    «Рома» тем временем стартовала в плей-офф Лиги конференций сразу с 1/8 финала. На этой стадии римляне прошли «Витесс» из Нидерландов.

  • Игра «Барселоны» и Педри должны пугать остальных
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Севилья»
  • 04/04/2022

    • Команда Жозе Моуриньо сначала одержала гостевую победу со счетом 1:0, а в ответной встрече с трудом добилась ничьей — 1:1. На своем поле «Рома» ушла от поражения за несколько минут до завершения основного времени.

    Это была не самая убедительная победа, но в целом «Рома» в последнее время неплохо играет. Беспроигрышная серия римлян составляет уже девять матчей.

    Все прогнозы на футбол

    Несколько дней назад «Рома» одержала гостевую победу над «Сампдорией», а перед паузой на международные матчи разгромила «Лацио» (3:0). Интересное также, что на этом отрезке «Рома» лишь двух случаях пропускала больше одного мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Буде-Глимт» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.90, а победу «Ромы» — за 2.04.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Как ни странно, но это один из самых интригующих матчей недели. Дело в том, что осенью «Буде-Глимт» и «Рома» дважды встречались на групповом этапе Лиги конференций, и один из матчей стал настоящим кошмаром для итальянцев. Команда Моуриньо проиграла в Норвегии со счетом 1:6.

    Попытка «Ромы» взять реванш на своем поле тоже провалилась — встреча завершилась вничью 2:2.

    И как показали недавние матчи, «Буде-Глимт» по-прежнему на ходу. Победы на «Селтиком» и АЗ лучшее тому доказательство.

    В общем, почему не рискнуть. Ставка — победа «Буде-Глимт» за 3.60. Кажется, эти норвежцы нашли идеальный план, как играть в еврокубках.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.83
  • Прогноз на матч Майами — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг Кристал — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Даллас — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Финикс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Енисей — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Торпедо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Велес — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кубань — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Буде-Глимт — Рома»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» снова проиграет на поле «Буде-Глимт» с унизительным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры