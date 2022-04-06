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    «Вишни» справятся с немотивированными «дроздами»

    «Вест Бромвич» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, чемпионат Англии, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Борнмут»
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    «Борнмут»
    В среду, 6 апреля, в перенесенном матче 30-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле примет «Борнмут». Начало встречи намечено на 21:45 по мск. «Вест Бромвич» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 06 Апреля 2022 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 22:00 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и вряд ли сможет зацепиться за зону плей-офф, так как отстает от нее на восемь пунктов.

    В своей последней проведенной игре первенства «дрозды» проиграли на выезде «Бирмингем» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую безпроигрышную серию

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Борнмут

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
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    В этот период «Вест Бромвич» смог добиться двух сухих викторий и еще два поединка она завершила мировыми результатами, оба раза закончив по 2:2.

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    У «Вест Бромвича» всего лишь две домашние победы за последние семь проведенных матчей. Еще в этот период они дважды уступали и три матча завершили вничью.

    «Борнмут»

    «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на шесть пунктов, но при этом имеет пару игр в запасе.

    К данному поединку коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот период он два поединка свел мировыми результатами и трижды уходил с поля победителем.

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    • Свои же две последние проведенные встречи «вишни» выиграли, поочередно одолев на выезде «Хаддерсфилд» 3:0 и на своей территории «Бристоль Сити» со счетом 3:2.

    Вот уже как семь матчей на выезде «Борнмут» не играет вничью, четыре раза победив за этот период при трех поражениях.

    В первом круге эти клубы между собой расписали мировую 2:2, а до этого не встречались почти на протяжении четырех лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.64.

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    На викторию «Борнмута» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.

    В данном противостоянии рискнем поставить на викторию гостей, так как хозяева уже утратили турнирную мотивацию.

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    «Вест Бромвич» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вишни» справятся с немотивированными «дроздами»
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