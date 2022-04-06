«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и вряд ли сможет зацепиться за зону плей-офф, так как отстает от нее на восемь пунктов.
В своей последней проведенной игре первенства «дрозды» проиграли на выезде «Бирмингем» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую безпроигрышную серию
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Борнмут
В этот период «Вест Бромвич» смог добиться двух сухих викторий и еще два поединка она завершила мировыми результатами, оба раза закончив по 2:2.
У «Вест Бромвича» всего лишь две домашние победы за последние семь проведенных матчей. Еще в этот период они дважды уступали и три матча завершили вничью.
«Борнмут»
«Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на шесть пунктов, но при этом имеет пару игр в запасе.
К данному поединку коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот период он два поединка свел мировыми результатами и трижды уходил с поля победителем.
Свои же две последние проведенные встречи «вишни» выиграли, поочередно одолев на выезде «Хаддерсфилд» 3:0 и на своей территории «Бристоль Сити» со счетом 3:2.
Вот уже как семь матчей на выезде «Борнмут» не играет вничью, четыре раза победив за этот период при трех поражениях.
В первом круге эти клубы между собой расписали мировую 2:2, а до этого не встречались почти на протяжении четырех лет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.64.
На викторию «Борнмута» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.
В данном противостоянии рискнем поставить на викторию гостей, так как хозяева уже утратили турнирную мотивацию.