В среду, 6 апреля, в перенесенном матче 30-го тура английского Чемпионшипа «Вест Бромвич» на своем поле примет «Борнмут». Начало встречи намечено на 21:45 по мск. «Вест Бромвич» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» находится в середине турнирной таблицы Чемпионшипа и вряд ли сможет зацепиться за зону плей-офф, так как отстает от нее на восемь пунктов.

В своей последней проведенной игре первенства «дрозды» проиграли на выезде «Бирмингем» со счетом 0:1. Этим фиаско они прервали свою 4-матчевую безпроигрышную серию

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Борнмут 1 2.60 X 3.25 2 2.75 Ставка

В этот период «Вест Бромвич» смог добиться двух сухих викторий и еще два поединка она завершила мировыми результатами, оба раза закончив по 2:2.

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У «Вест Бромвича» всего лишь две домашние победы за последние семь проведенных матчей. Еще в этот период они дважды уступали и три матча завершили вничью.

«Борнмут»

«Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на шесть пунктов, но при этом имеет пару игр в запасе.

К данному поединку коллектив подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот период он два поединка свел мировыми результатами и трижды уходил с поля победителем.

Свои же две последние проведенные встречи «вишни» выиграли, поочередно одолев на выезде «Хаддерсфилд» 3:0 и на своей территории «Бристоль Сити» со счетом 3:2.

Вот уже как семь матчей на выезде «Борнмут» не играет вничью, четыре раза победив за этот период при трех поражениях.

В первом круге эти клубы между собой расписали мировую 2:2, а до этого не встречались почти на протяжении четырех лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Вест Бромвича» предлагают — 2.64.

На викторию «Борнмута» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.30.

В данном противостоянии рискнем поставить на викторию гостей, так как хозяева уже утратили турнирную мотивацию.