«Торпедо» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы нестабильны, но своего второго места пока не отдают. Состав у команды Александра Бородюка отличный, и не только по меркам ФНЛ!

Правда, конкуренты за прямое повышение в классе дышат в спину. Лишь на один пункт отстает «Факел», на два «Алания».

Коэффициенты матча Торпедо — Акрон 1 1.42 X 4.40 2 8.50 Ставка

А вот предыдущий тур для «Торпедо» получился с оттенком грусти. В битве лидеров команда Бородюка минимально уступила «Оренбургу».

Прогнозы на ФНЛ

Зато в прекрасных кондициях находится Мухаммад Султонов. В его активе уже 13 точных выстрелов в чемпионате.

«Акрон»

Амбициозный клуб не скрывает своих целей. Находясь на 8 месте в таблице, тольяттинцы лишь на 5 очков отстают от зоны стыков.

«Акрон» неплохо обороняется. А вот с атакой у команды — хоть святых выноси. Забито только 34 мяча в 30 поединках.

Минувший тур принес «Акрону» важнейшие три пункта. Дома минимально были обыграны молодые краснодарцы.

Серия из трех побед подряд — прекрасное моральное подспорье. Более того, весной «Акрон» еще не проигрывал.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.45, на ничью за 4.24, а на «Акрон» — за 7.70.

«Торпедо» испытывает трудности в организации игры.

«Акрон» выиграл три своих последних матча .

Тольяттинцы весной выглядят превосходно. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 2.76.