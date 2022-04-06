«Торпедо»
Торпедовцы нестабильны, но своего второго места пока не отдают. Состав у команды Александра Бородюка отличный, и не только по меркам ФНЛ!
Правда, конкуренты за прямое повышение в классе дышат в спину. Лишь на один пункт отстает «Факел», на два «Алания».
Коэффициенты матча Торпедо — Акрон
А вот предыдущий тур для «Торпедо» получился с оттенком грусти. В битве лидеров команда Бородюка минимально уступила «Оренбургу».
Зато в прекрасных кондициях находится Мухаммад Султонов. В его активе уже 13 точных выстрелов в чемпионате.
«Акрон»
Амбициозный клуб не скрывает своих целей. Находясь на 8 месте в таблице, тольяттинцы лишь на 5 очков отстают от зоны стыков.
«Акрон» неплохо обороняется. А вот с атакой у команды — хоть святых выноси. Забито только 34 мяча в 30 поединках.
Минувший тур принес «Акрону» важнейшие три пункта. Дома минимально были обыграны молодые краснодарцы.
Серия из трех побед подряд — прекрасное моральное подспорье. Более того, весной «Акрон» еще не проигрывал.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.45, на ничью за 4.24, а на «Акрон» — за 7.70.
«Торпедо» испытывает трудности в организации игры.
«Акрон»
Тольяттинцы весной выглядят превосходно. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 2.76.