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    «Торпедо» упрется в тольяттинские тылы?

    «Торпедо» — «Акрон». Прогноз, ставка (к. 2.76) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Акрон»
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    Мухаммад Султонов
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Апреля 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Торпедо»

    Торпедовцы нестабильны, но своего второго места пока не отдают. Состав у команды Александра Бородюка отличный, и не только по меркам ФНЛ!

    Правда, конкуренты за прямое повышение в классе дышат в спину. Лишь на один пункт отстает «Факел», на два «Алания».

    Коэффициенты матча Торпедо — Акрон

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    А вот предыдущий тур для «Торпедо» получился с оттенком грусти. В битве лидеров команда Бородюка минимально уступила «Оренбургу».

    Прогнозы на ФНЛ

    Зато в прекрасных кондициях находится Мухаммад Султонов. В его активе уже 13 точных выстрелов в чемпионате.

    «Акрон»

    Амбициозный клуб не скрывает своих целей. Находясь на 8 месте в таблице, тольяттинцы лишь на 5 очков отстают от зоны стыков.

    «Акрон» неплохо обороняется. А вот с атакой у команды — хоть святых выноси. Забито только 34 мяча в 30 поединках.

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    • Минувший тур принес «Акрону» важнейшие три пункта. Дома минимально были обыграны молодые краснодарцы.

    Серия из трех побед подряд — прекрасное моральное подспорье. Более того, весной «Акрон» еще не проигрывал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.45, на ничью за 4.24, а на «Акрон» — за 7.70.

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    «Торпедо» испытывает трудности в организации игры.

    «Акрон» выиграл три своих последних матча.

    Тольяттинцы весной выглядят превосходно. Наши прогноз и ставка — Победа «Акрона» или ничья с коэффициентом 2.76.

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    «Торпедо» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедо» упрется в тольяттинские тылы?
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