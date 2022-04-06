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    Прервет ли Карпин неудачную домашнюю серию «Ростова»?

    «Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз, ставки (к. 2.01) на футбол, РПЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Крылья Советов»
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    Валерий Карпин
    Перенесенная встреча 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Нижним Новгородом» состоится 6 апреля. Матч начнется в 19:00 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Апреля 2022 года
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    «Ростов»

    В начале марта на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

    В первых матчах под его руководством «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» (2:1), а потом в Москве упустил победу над «Динамо» (1:1) из-за пенальти на 90-й минуте.

    Коэффициенты матча Ростов — Крылья Советов

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    В последнем матче ростовчане неожиданно уступили на своем поле «Нижнему Новгороду», забив и дважды пропустив до перерыва и не сумев отыграться во втором тайме — 1:2.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 22 матчей РПЛ «Ростов» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 34-40, Дмитрий Полоз забил 10 голов.

    «Крылья Советов»

    Команда не уступила на выезде в 6 из 10 выездных матчей в текущем сезоне в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). В гостях «Крылья Советов» набрали 14 очков.

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  • Сегодня

    • В начале марта самарцы на своем поле поделили очки сначала с тульским «Арсеналом» (2:2), а потом и с лидером чемпионата «Зенитом» (1:1), в обоих случаях уйдя от поражения.

    В последних матчах команда Игоря Осинькина на выезде вырвала победу у «Сочи» (3:2) и дома проиграла «Уфе» (1:2).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 22 матчей «Крылья Советов» с 32 очками на 8-м месте. Разница мячей 29-25, Владислав Сарвели забил 7 голов. Гленн Бейл не сыграет из-за дисквалификации.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Крыльев Советов» — 2.70.

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    В поединке 1-го круга «Ростов» уступил «Крыльям Советов» со счётом 2:4. В 4 из 6 предыдущих очных поединков на поле «Ростова» в РПЛ самарцы также не проиграли (3 победы, 1 ничья).

    «Ростов» не выиграл в 4 последних матчах в Премьер-лиге на своём стадионе (1 ничья, 3 поражения). Прогнозируем, что «Крылья Советов» не проиграют низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.77 и ТМ 2,5 за 1.60.

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    «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли Карпин неудачную домашнюю серию «Ростова»?
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