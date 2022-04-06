Перенесенная встреча 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Нижним Новгородом» состоится 6 апреля. Матч начнется в 19:00 мск. «Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

В начале марта на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

В первых матчах под его руководством «Ростов» на выезде обыграл «Рубин» (2:1), а потом в Москве упустил победу над «Динамо» (1:1) из-за пенальти на 90-й минуте.

Коэффициенты матча Ростов — Крылья Советов 1 2.80 X 3.10 2 2.70 Ставка

В последнем матче ростовчане неожиданно уступили на своем поле «Нижнему Новгороду», забив и дважды пропустив до перерыва и не сумев отыграться во втором тайме — 1:2.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 22 матчей РПЛ «Ростов» с 22 очками на 12-м месте. Разница мячей 34-40, Дмитрий Полоз забил 10 голов.

«Крылья Советов»

Команда не уступила на выезде в 6 из 10 выездных матчей в текущем сезоне в РПЛ (4 победы, 2 ничьи). В гостях «Крылья Советов» набрали 14 очков.

В начале марта самарцы на своем поле поделили очки сначала с тульским «Арсеналом» (2:2), а потом и с лидером чемпионата «Зенитом» (1:1), в обоих случаях уйдя от поражения.

В последних матчах команда Игоря Осинькина на выезде вырвала победу у «Сочи» (3:2) и дома проиграла «Уфе» (1:2).

Календарь и таблица РПЛ

После 22 матчей «Крылья Советов» с 32 очками на 8-м месте. Разница мячей 29-25, Владислав Сарвели забил 7 голов. Гленн Бейл не сыграет из-за дисквалификации.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.80, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Крыльев Советов» — 2.70.

В поединке 1-го круга «Ростов» уступил «Крыльям Советов» со счётом 2:4. В 4 из 6 предыдущих очных поединков на поле «Ростова» в РПЛ самарцы также не проиграли (3 победы, 1 ничья).

«Ростов» не выиграл в 4 последних матчах в Премьер-лиге на своём стадионе (1 ничья, 3 поражения). Прогнозируем, что «Крылья Советов» не проиграют низовой матч .