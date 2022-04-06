«Алания»
Команда Спартака Гогниева сильна в атаке, но жутко нестабильна в плане результатов. Владикавказцы теряют очки фактически на ровном месте.
Нынешнее 4 место — явно не предел возможностей команды. Однако на пятки наступает набравший приличный ход «Енисей».
Коэффициенты матча Алания — Балтика
В минувшем туре «Алания» добыла три пункта. На выезде команда Гогниева не оставила шансов «Металлургу» (0:3).
Правда, до того «Алания» потерпела два поражения к ряду. Причем в обоих проигрышных матчах «барсы» не забивали.
«Балтика»
Калининградцы постепенно отдаляются от реализации своей главной задачи на сезон. Похоже, «балтийцы» скоро расстанутся с мечтой о повышении в классе.
«Балтика» на текущий момент занимает 10 место. Причем отставание от вожделенной зоны плей-офф составляет 9 очков.
Минувший тур сложился для команды провально. Дома команда Сергея Игнашевича умудрилась проиграть «Спартаку-2» (0:1).
Весенний цикл команда проводит крайне неудачно. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.19, на ничью за 3.42, а на «Балтику» — за 3.26.
«Алания»
Калининградцы в последних матчах выглядят неубедительно.
Атака хозяев должна обеспечить им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.19.