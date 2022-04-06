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    Очередная коллизия Игнашевича?

    «Алания» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.19) на футбол, ФНЛ, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Балтика»
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    Сергей Игнашевич
    «Алания» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Апреля 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Алания»

    Команда Спартака Гогниева сильна в атаке, но жутко нестабильна в плане результатов. Владикавказцы теряют очки фактически на ровном месте.

    Нынешнее 4 место — явно не предел возможностей команды. Однако на пятки наступает набравший приличный ход «Енисей».

    Коэффициенты матча Алания — Балтика

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    В минувшем туре «Алания» добыла три пункта. На выезде команда Гогниева не оставила шансов «Металлургу» (0:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Правда, до того «Алания» потерпела два поражения к ряду. Причем в обоих проигрышных матчах «барсы» не забивали.

    «Балтика»

    Калининградцы постепенно отдаляются от реализации своей главной задачи на сезон. Похоже, «балтийцы» скоро расстанутся с мечтой о повышении в классе.

    «Балтика» на текущий момент занимает 10 место. Причем отставание от вожделенной зоны плей-офф составляет 9 очков.

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    • Минувший тур сложился для команды провально. Дома команда Сергея Игнашевича умудрилась проиграть «Спартаку-2» (0:1).

    Весенний цикл команда проводит крайне неудачно. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.19, на ничью за 3.42, а на «Балтику» — за 3.26.

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    «Алания» постарается закрепиться в группе лидеров.

    Калининградцы в последних матчах выглядят неубедительно.

    Атака хозяев должна обеспечить им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.19.

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    «Алания» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия Игнашевича?
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