«Алания» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 31-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Команда Спартака Гогниева сильна в атаке, но жутко нестабильна в плане результатов. Владикавказцы теряют очки фактически на ровном месте.

Нынешнее 4 место — явно не предел возможностей команды. Однако на пятки наступает набравший приличный ход «Енисей».

Коэффициенты матча Алания — Балтика 1 1.85 X 3.65 2 4.20 Ставка

В минувшем туре «Алания» добыла три пункта. На выезде команда Гогниева не оставила шансов «Металлургу» (0:3).

Прогнозы на ФНЛ

Правда, до того «Алания» потерпела два поражения к ряду. Причем в обоих проигрышных матчах «барсы» не забивали.

«Балтика»

Калининградцы постепенно отдаляются от реализации своей главной задачи на сезон. Похоже, «балтийцы» скоро расстанутся с мечтой о повышении в классе.

«Балтика» на текущий момент занимает 10 место. Причем отставание от вожделенной зоны плей-офф составляет 9 очков.

Минувший тур сложился для команды провально. Дома команда Сергея Игнашевича умудрилась проиграть «Спартаку-2» (0:1).

Весенний цикл команда проводит крайне неудачно. Последняя виктория была добыта почти месяц назад.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.19, на ничью за 3.42, а на «Балтику» — за 3.26.

«Алания» постарается закрепиться в группе лидеров .

Калининградцы в последних матчах выглядят неубедительно.

Атака хозяев должна обеспечить им нужный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» с коэффициентом 2.19.