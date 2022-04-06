«Аугсбург» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках перенесенного матча 26-го тура чемпионата Германии. Встпеча пройдет 6 апреля, начало — в 19:30 мск. «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» занимает 14-е место в таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

В минувшее воскресенье «Аугсбург» разгромил на своем поле «Вольфсбург» — 3:0. Ключевым стал гол Яго уже на первой минуте матча.

Коэффициенты матча Аугсбург — Майнц 1 3.35 X 3.25 2 2.25 Ставка

Примечательно, что «Аугсбург» забивал в каждом из десяти предыдущих матчей. Но и пропускал при этом почти всегда.

«Майнц»

«Майнц» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 27-ми матчах 38 очков. В отличие от «Аугсбурга», ему уже можно не беспокоиться по поводу следующего сезона.

Несколько дней назад «Майнц» сыграл вничью с менхенгладбахской «Борусией» — 1:1. Для гостевого матча более чем достойный результат.

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При этом важно отметить, что в десяти предыдущих матчах на выезде «Майнц» одержал только одну победу и потерпел семь поражений. Но интересно, что на этом отрезке команда Бо Свенссона не смогла забить только в одной игре.

Прогноз и ставка

На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 3.58, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Майнца» — за 2.28.

Скорее всего, болельщики останутся довольны предстоящей игрой. Обе команды играют достаточно результативно с учетом их возможностей.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.89.