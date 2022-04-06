«Аугсбург»
«Аугсбург» занимает 14-е место в таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.
В минувшее воскресенье «Аугсбург» разгромил на своем поле «Вольфсбург» — 3:0. Ключевым стал гол Яго уже на первой минуте матча.
Коэффициенты матча Аугсбург — Майнц
Примечательно, что «Аугсбург» забивал в каждом из десяти предыдущих матчей. Но и пропускал при этом почти всегда.
«Майнц»
«Майнц» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 27-ми матчах 38 очков. В отличие от «Аугсбурга», ему уже можно не беспокоиться по поводу следующего сезона.
Несколько дней назад «Майнц» сыграл вничью с менхенгладбахской «Борусией» — 1:1. Для гостевого матча более чем достойный результат.
При этом важно отметить, что в десяти предыдущих матчах на выезде «Майнц» одержал только одну победу и потерпел семь поражений. Но интересно, что на этом отрезке команда Бо Свенссона не смогла забить только в одной игре.
Прогноз и ставка
На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 3.58, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Майнца» — за 2.28.
Скорее всего, болельщики останутся довольны предстоящей игрой. Обе команды играют достаточно результативно с учетом их возможностей.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.
Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.89.