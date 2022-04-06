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    «Аугсбург» и «Майнц» устроят перестрелку?

    «Аугсбург» — «Майнц». Прогноз, ставки (к. 2.36) на футбол, чемпионат Германии, 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Майнц»
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    «Аугсбург» забивал в каждом из десяти предыдущих матчей
    «Аугсбург» сыграет на своем поле против «Майнца» в рамках перенесенного матча 26-го тура чемпионата Германии. Встпеча пройдет 6 апреля, начало — в 19:30 мск. «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Апреля 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 19:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» занимает 14-е место в таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 29 очков.

    В минувшее воскресенье «Аугсбург» разгромил на своем поле «Вольфсбург» — 3:0. Ключевым стал гол Яго уже на первой минуте матча.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Майнц

  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    Примечательно, что «Аугсбург» забивал в каждом из десяти предыдущих матчей. Но и пропускал при этом почти всегда.

    «Майнц»

    «Майнц» тем временем находится на десятой строчке, набрав в 27-ми матчах 38 очков. В отличие от «Аугсбурга», ему уже можно не беспокоиться по поводу следующего сезона.

    Несколько дней назад «Майнц» сыграл вничью с менхенгладбахской «Борусией» — 1:1. Для гостевого матча более чем достойный результат.

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    При этом важно отметить, что в десяти предыдущих матчах на выезде «Майнц» одержал только одну победу и потерпел семь поражений. Но интересно, что на этом отрезке команда Бо Свенссона не смогла забить только в одной игре.

    Прогноз и ставка

    На «Аугсбург» в этом матче можно поставить за 3.58, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Майнца» — за 2.28.

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    Скорее всего, болельщики останутся довольны предстоящей игрой. Обе команды играют достаточно результативно с учетом их возможностей.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.89.

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    «Аугсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» и «Майнц» устроят перестрелку?
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