«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в предыдущем раунде не оставил шансов «Спортингу». Причем все стало явно еще по итогам первого матча (0:5).

В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» также сумел добыть три очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде переиграли «Бернли» (0:2).

В этом поединке «Манчестер Сити» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находится защитник Рубен Диаш.

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Наверняка в этом поединке команда Гвардиолы будет пытаться соорудить голевой задел. Однако соперник традиционно силен надежной обороной, и это может стать камнем преткновения.

«Атлетико»

«Атлетико» в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является чуть ли не провалом.

Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата «Атлетико» настреляла уже 57 мячей в ворота соперников.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» добыл яркую победу. Дома был обыгран скромный «Алавес» (4:1).

В этом поединке «матрасники» наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован хавбек Эктор Эррера.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.42, на ничью за 5.05, а на «Атлетико» — за 9.00.

«Манчестер Сити» превосходно выглядит в атаке.

В составе «Атлетико» имеется ряд сильных атакующих исполнителей .

Мадридцы способны на сюрпризы, и уж точно смогут оказать команде Гвардиолы достойное сопротивление. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.05.

Для остальных — более умеренный прогноз.