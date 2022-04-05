«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» в предыдущем раунде не оставил шансов «Спортингу». Причем все стало явно еще по итогам первого матча (0:5).
В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» также сумел добыть три очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде переиграли «Бернли» (0:2).
В этом поединке «Манчестер Сити» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находится защитник Рубен Диаш.
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Наверняка в этом поединке команда Гвардиолы будет пытаться соорудить голевой задел. Однако соперник традиционно силен надежной обороной, и это может стать камнем преткновения.
«Атлетико»
«Атлетико» в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является чуть ли не провалом.
Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата «Атлетико» настреляла уже 57 мячей в ворота соперников.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» добыл яркую победу. Дома был обыгран скромный «Алавес» (4:1).
В этом поединке «матрасники» наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован хавбек Эктор Эррера.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.42, на ничью за 5.05, а на «Атлетико» — за 9.00.
«Манчестер Сити» превосходно выглядит в атаке.
В составе «Атлетико»
Мадридцы способны на сюрпризы, и уж точно смогут оказать команде Гвардиолы достойное сопротивление. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.05.
Для остальных — более умеренный прогноз.