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    «Матрасники» выстоят на «Этихад»

    «Манчестер Сити» — «Атлетико». Дерзкая ставка за 5.05 на матч Лиги чемпионов 5 апреля 2022 года

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    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в предыдущем раунде не оставил шансов «Спортингу». Причем все стало явно еще по итогам первого матча (0:5).

    В минувшем туре своего чемпионата «Манчестер Сити» также сумел добыть три очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде переиграли «Бернли» (0:2).

    В этом поединке «Манчестер Сити» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. В лазарете находится защитник Рубен Диаш.

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    Наверняка в этом поединке команда Гвардиолы будет пытаться соорудить голевой задел. Однако соперник традиционно силен надежной обороной, и это может стать камнем преткновения.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в своем чемпионате выступает неудачно. Лишь 3 место на текущий момент является чуть ли не провалом.

    Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата «Атлетико» настреляла уже 57 мячей в ворота соперников.

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    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Атлетико» добыл яркую победу. Дома был обыгран скромный «Алавес» (4:1).

    В этом поединке «матрасники» наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован хавбек Эктор Эррера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.42, на ничью за 5.05, а на «Атлетико» — за 9.00.

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    «Манчестер Сити» превосходно выглядит в атаке.

    В составе «Атлетико» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Мадридцы способны на сюрпризы, и уж точно смогут оказать команде Гвардиолы достойное сопротивление. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.05.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Манчестер Сити» — «Атлетико»: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. «Матрасники» выстоят на «Этихад»
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