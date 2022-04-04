«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.
Беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» составляет уже шесть матчей (четыре победы и две ничьи). Кроме того, у лондонского клуба всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон
Две недели назад «Кристал Пэлас» разгромил на своем поле «Эвертон» (4:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Челси».
Кроме того, незадолго до этого «Кристал Пэлас» второй раз в сезоне отобрал очки у «Манчестер Сити». Встреча с лидером завершилась вничью 0:0.
При этом интересно, что «Кристал Пэлас» еще ни разу в этом году не побеждал на своем поле в рамках АПЛ.
«Арсенал»
«Арсенал» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 54 очка.
В оставшихся турах «Арсенал» будет бороться с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» за путевку в Лигу чемпионов. И как ни странно, «канониров» можно даже назвать фаворитами в этой борьбе.
«Арсенал» очень мощно провел февраль и март. За это время команда Микеля Артеты выиграла шесть из семи матчей в АПЛ. Исключением стала лишь встреча с «Ливерпулем» (0:2).
Также интересно, что «Арсенал» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах чемпионата Англии на выезде.
Прогноз и ставка
На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арсенала» — за 2.06.
Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. Еще в одной игре победу одержал «Арсенал».
Глядя на то, как в последнее время играет «Кристал Пэлас», есть подозрение, что «канониры» запросто могут потерять очки в предстоящем. Команда Патрика Виейра все-таки выстояла даже в недавней встрече с «Ман Сити».
Ставка — обе команды забьют за 1.87. В данном случае это самый оптимальный вариант.