«Арсенал» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

Беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» составляет уже шесть матчей (четыре победы и две ничьи). Кроме того, у лондонского клуба всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон 1 3.95 X 3.35 2 2.00 Ставка

Две недели назад «Кристал Пэлас» разгромил на своем поле «Эвертон» (4:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Челси».

Все прогнозы на АПЛ

Кроме того, незадолго до этого «Кристал Пэлас» второй раз в сезоне отобрал очки у «Манчестер Сити». Встреча с лидером завершилась вничью 0:0.

При этом интересно, что «Кристал Пэлас» еще ни разу в этом году не побеждал на своем поле в рамках АПЛ.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 54 очка.

В оставшихся турах «Арсенал» будет бороться с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» за путевку в Лигу чемпионов. И как ни странно, «канониров» можно даже назвать фаворитами в этой борьбе.

«Арсенал» очень мощно провел февраль и март. За это время команда Микеля Артеты выиграла шесть из семи матчей в АПЛ. Исключением стала лишь встреча с «Ливерпулем» (0:2).

Также интересно, что «Арсенал» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах чемпионата Англии на выезде.

Прогноз и ставка

На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арсенала» — за 2.06.

Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. Еще в одной игре победу одержал «Арсенал».

Глядя на то, как в последнее время играет «Кристал Пэлас», есть подозрение, что «канониры» запросто могут потерять очки в предстоящем. Команда Патрика Виейра все-таки выстояла даже в недавней встрече с «Ман Сити».

Ставка — обе команды забьют за 1.87. В данном случае это самый оптимальный вариант.