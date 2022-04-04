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    «Арсенал» и «Кристал Пэлас» снова сыграют вничью?

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, Англия, 4 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Арсенал»
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    «Арсенал» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде
    «Арсенал» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 22:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Апреля 2022 года

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

    Беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» составляет уже шесть матчей (четыре победы и две ничьи). Кроме того, у лондонского клуба всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Арсенал Лондон

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.00
  • Ставка
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    Две недели назад «Кристал Пэлас» разгромил на своем поле «Эвертон» (4:0) и вышел в полуфинал Кубка Англии, где сыграет с «Челси».

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    Кроме того, незадолго до этого «Кристал Пэлас» второй раз в сезоне отобрал очки у «Манчестер Сити». Встреча с лидером завершилась вничью 0:0.

    При этом интересно, что «Кристал Пэлас» еще ни разу в этом году не побеждал на своем поле в рамках АПЛ.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 28-ми матчах 54 очка.

    В оставшихся турах «Арсенал» будет бороться с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» за путевку в Лигу чемпионов. И как ни странно, «канониров» можно даже назвать фаворитами в этой борьбе.

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    • «Арсенал» очень мощно провел февраль и март. За это время команда Микеля Артеты выиграла шесть из семи матчей в АПЛ. Исключением стала лишь встреча с «Ливерпулем» (0:2).

    Также интересно, что «Арсенал» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах чемпионата Англии на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Кристал Пэлас» в этом матче можно поставить за 4.25, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арсенала» — за 2.06.

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    Четыре из пяти предыдущих матчей между этими командами завершились вничью. Еще в одной игре победу одержал «Арсенал».

    Глядя на то, как в последнее время играет «Кристал Пэлас», есть подозрение, что «канониры» запросто могут потерять очки в предстоящем. Команда Патрика Виейра все-таки выстояла даже в недавней встрече с «Ман Сити».

    Ставка — обе команды забьют за 1.87. В данном случае это самый оптимальный вариант.

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    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» и «Кристал Пэлас» снова сыграют вничью?
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