«Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков.

Перед паузой на матчи сборных «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму» (1:3), но это поражение не стало чем-то неожиданным. За несколько дней до этого у команды Дэвида Мойеса был тяжелейший матч против «Севильи» в Лиге Европы. И здесь «молотобойцы» одержали победу, которая вывела их в четвертьфинал турнира.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Эвертон 1 1.75 X 3.75 2 4.60 Ставка

И это, по сути, единственный существенный позитивный момент для «Вест Хэма» в марте. В минувшем месяце лондонский клуб вылетел из Кубка Англии, а также проиграл в рамках АПЛ не только «Тоттенхэму», но и «Ливерпулю».

«Вест Хэм» потерпел лишь два поражения в 11-ти предыдущих матчах на своем поле в рамках АПЛ.

«Эвертон»

«Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 27-ми матчах всего лишь 25 очков.

Несколько матчей в запасе — это единственное, что может успокаивать болельщиков «Эвертона».

В марте команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Тоттенхэму» и «Вулверхэмптону» и с трудом выиграла у «Ньюкасла», благодаря чему избежала падения в зону вылета.

Все прогнозы на АПЛ

«Эвертон» потерпел восемь поражений в десяти предыдущих матчах АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Эвертона» — за 4.60.

«Эвертону» срочно нужно побеждать, но недавние матчи показали, что команда находится в ужасном состоянии.

Маловероятно, что «Эвертон» выстоит на поле. С такой игрой в обороне это почти нереально.

Ставка — победа «Вест Хэма» за 1.82.