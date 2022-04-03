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    «Вест Хэм» усугубит положение «Эвертона»?

    «Вест Хэм» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Англии 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Эвертон»
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    «Вест Хэм» потерпел лишь два поражения в 11-ти предыдущих матчах на своем поле в рамках АПЛ
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2022 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 16:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков.

    Перед паузой на матчи сборных «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму» (1:3), но это поражение не стало чем-то неожиданным. За несколько дней до этого у команды Дэвида Мойеса был тяжелейший матч против «Севильи» в Лиге Европы. И здесь «молотобойцы» одержали победу, которая вывела их в четвертьфинал турнира.

    Коэффициенты матча Вест Хэм — Эвертон

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    И это, по сути, единственный существенный позитивный момент для «Вест Хэма» в марте. В минувшем месяце лондонский клуб вылетел из Кубка Англии, а также проиграл в рамках АПЛ не только «Тоттенхэму», но и «Ливерпулю».

    «Вест Хэм» потерпел лишь два поражения в 11-ти предыдущих матчах на своем поле в рамках АПЛ.

    «Эвертон»

    «Эвертон» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 27-ми матчах всего лишь 25 очков.

    Несколько матчей в запасе — это единственное, что может успокаивать болельщиков «Эвертона».

    В марте команда Фрэнка Лэмпарда уступила «Тоттенхэму» и «Вулверхэмптону» и с трудом выиграла у «Ньюкасла», благодаря чему избежала падения в зону вылета.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Эвертон» потерпел восемь поражений в десяти предыдущих матчах АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 1.82, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Эвертона» — за 4.60.

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    «Эвертону» срочно нужно побеждать, но недавние матчи показали, что команда находится в ужасном состоянии.

    Маловероятно, что «Эвертон» выстоит на поле. С такой игрой в обороне это почти нереально.

    Ставка — победа «Вест Хэма» за 1.82.

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    «Вест Хэм» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» усугубит положение «Эвертона»?
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