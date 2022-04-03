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    Витебляне подтвердят статус домашней команды

    «Витебск» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 апреля 2022 года

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    «Витебск»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:00 мск. «Витебск» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Апреля 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 13:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Витебск»

    «Витебск» всегда мощно играет на своем поле. Команда традиционно надежна в обороне.

    Стартовый тур чемпионата команда вряд ли может записать себе в актив. «Витебск» на выезде уступил «Энергетику-БГУ» (3:1).

    Зато в контрольном матче с гомельским «Локомотивом» (1:1) команда смотрелась выгоднее. Впрочем, соперник был не того уровня…

    Все прогнозы на футбол

    Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. 13 (!) последних матчей завершились для команды поражениями.

    «Минск»

    Минчане в новом сезоне видятся середняками лиги. С такими исполнителями, как форвард Антон Шрамченко, все выглядит реально.

    Минчане по составу вообще выглядят довольно мощно. Как минимум, для нынешних реалий белорусского футбола.

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    • Минувший тур сложился для команды неудачно. В минском дерби «муниципалы» уступили динамовцам (0:1).

    А вот отношения с витеблянами у команды сложные. Из пяти последних очных поединков «Минск» проиграл в двух при трех мировых.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.92, на ничью за 3.38, а на «Минск» — за 3.86.

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    «Витебск» традиционно силен в родных стенах.

    Минчане в последнее время крайне неудачно играют с витеблянами.

    В матче примерно равных по классу соперников фактор своего поля сыграет решающую роль. Наши прогноз и ставка — Фора «Витебска» -0.75 с коэффициентом 2.18.

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    «Витебск» — «Минск»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Витебляне подтвердят статус домашней команды
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