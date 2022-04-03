«Витебск» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:00 мск. «Витебск» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

«Витебск» всегда мощно играет на своем поле. Команда традиционно надежна в обороне.

Стартовый тур чемпионата команда вряд ли может записать себе в актив. «Витебск» на выезде уступил «Энергетику-БГУ» (3:1).

Зато в контрольном матче с гомельским «Локомотивом» (1:1) команда смотрелась выгоднее. Впрочем, соперник был не того уровня…

Все прогнозы на футбол

Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. 13 (!) последних матчей завершились для команды поражениями.

«Минск»

Минчане в новом сезоне видятся середняками лиги. С такими исполнителями, как форвард Антон Шрамченко, все выглядит реально.

Минчане по составу вообще выглядят довольно мощно. Как минимум, для нынешних реалий белорусского футбола.

Минувший тур сложился для команды неудачно. В минском дерби «муниципалы» уступили динамовцам (0:1).

А вот отношения с витеблянами у команды сложные. Из пяти последних очных поединков «Минск» проиграл в двух при трех мировых.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.92, на ничью за 3.38, а на «Минск» — за 3.86.

«Витебск» традиционно силен в родных стенах .

Минчане в последнее время крайне неудачно играют с витеблянами.

В матче примерно равных по классу соперников фактор своего поля сыграет решающую роль. Наши прогноз и ставка — Фора «Витебска» -0.75 с коэффициентом 2.18.