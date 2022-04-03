«Витебск»
«Витебск» всегда мощно играет на своем поле. Команда традиционно надежна в обороне.
Стартовый тур чемпионата команда вряд ли может записать себе в актив. «Витебск» на выезде уступил «Энергетику-БГУ» (3:1).
Зато в контрольном матче с гомельским «Локомотивом» (1:1) команда смотрелась выгоднее. Впрочем, соперник был не того уровня…
Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. 13 (!) последних матчей завершились для команды поражениями.
«Минск»
Минчане в новом сезоне видятся середняками лиги. С такими исполнителями, как форвард Антон Шрамченко, все выглядит реально.
Минчане по составу вообще выглядят довольно мощно. Как минимум, для нынешних реалий белорусского футбола.
Минувший тур сложился для команды неудачно. В минском дерби «муниципалы» уступили динамовцам (0:1).
А вот отношения с витеблянами у команды сложные. Из пяти последних очных поединков «Минск» проиграл в двух при трех мировых.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.92, на ничью за 3.38, а на «Минск» — за 3.86.
«Витебск»
Минчане в последнее время крайне неудачно играют с витеблянами.
В матче примерно равных по классу соперников фактор своего поля сыграет решающую роль. Наши прогноз и ставка — Фора «Витебска» -0.75 с коэффициентом 2.18.