«Валенсия» на своем поле сыграет против «Кадиса» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 3 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» с 40 зачетными пунктами расположилась на девятой строчке. От шестой позиции отставание составляет восемь баллов.

Второй круг чемпионата «летучие мыши» начали отрезком из шести встреч без побед, четыре раза уступив за этот период и два поединка закончив мировыми исходами.

Коэффициенты матча Валенсия — Кадис 1 1.85 X 3.35 2 4.70 Ставка

В последующих же четырех встречах «оранжевые» трижды одерживали виктории и на выезде разошлись нулевой ничьей с «Хетафе». В минувшем туре они в гостях переиграли «Эльче» 1:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах в текущем первенстве «Валенсия» играет в целом неплохо, выиграв шесть встреч при пяти ничейных результатах и трех фиаско.

«Кадис»

В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис» находится на 17 позиции, имея в своем активе 27 баллов. Зону вылета он опережает всего лишь на один пункт.

«Желто-синие» последний отрезок чемпионата проводят весьма неплохо, и в девяти предыдущих турах потерпел только два поражение, одно из которых которых было в позапрошлом игровом дне в Мадриде от «Атлетико» 1:2.

После этого коллектив в родных стенах одолел крепкий «Вильярреал» 1:0, что стало третьей викторий в этом отрезке. Остальные же четыре поединка он завершил мировыми результатами.

На выезде в текущем чемпионате «Кадис» проиграл семь встреч из 14 проведенных, три раза он еще выиграл и четыре поединка свел вничью.

В трех последних очных играх этих клубов два раза была мировая и раз сильнее оказался «Кадис».

Прогноз и ставка на «Валенсия» — «Кадис»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.90, победа «Кадиса» — 4.70, ничья — 3.46.

В данном сражении рекомендуем ставку на то, что «Кадис» не уступит, так как он очень нуждается в пунктах, да и неуступчив в последнее время.