ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Фрибет и Бонус в ОлимпбетФрибеты и бонусы букмекеров: апрель-2022
  • 22:52
    • Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
  • 21:47
    • Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей
  • 20:58
    • «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»
    Все новости спорта

    «Кадис» разживется очками в Валенсии?

    «Валенсия» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Испании, 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кадис Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Кадис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кадис»
    «Валенсия» на своем поле сыграет против «Кадиса» в рамках 30-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 3 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 03 Апреля 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 19:30 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
    •

    «Валенсия»

    В турнирной таблице испанской Примеры «Валенсия» с 40 зачетными пунктами расположилась на девятой строчке. От шестой позиции отставание составляет восемь баллов.

    Второй круг чемпионата «летучие мыши» начали отрезком из шести встреч без побед, четыре раза уступив за этот период и два поединка закончив мировыми исходами.

    Коэффициенты матча Валенсия — Кадис

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В последующих же четырех встречах «оранжевые» трижды одерживали виктории и на выезде разошлись нулевой ничьей с «Хетафе». В минувшем туре они в гостях переиграли «Эльче» 1:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в текущем первенстве «Валенсия» играет в целом неплохо, выиграв шесть встреч при пяти ничейных результатах и трех фиаско.

    «Кадис»

    В турнирной таблице чемпионата Испании «Кадис» находится на 17 позиции, имея в своем активе 27 баллов. Зону вылета он опережает всего лишь на один пункт.

    «Желто-синие» последний отрезок чемпионата проводят весьма неплохо, и в девяти предыдущих турах потерпел только два поражение, одно из которых которых было в позапрошлом игровом дне в Мадриде от «Атлетико» 1:2.

  • Второе пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ?
  • Изучаем плюсы и минусы возможного возвращения Лионеля Месси в «Барселону»
  • Вчера

    • После этого коллектив в родных стенах одолел крепкий «Вильярреал» 1:0, что стало третьей викторий в этом отрезке. Остальные же четыре поединка он завершил мировыми результатами.

    На выезде в текущем чемпионате «Кадис» проиграл семь встреч из 14 проведенных, три раза он еще выиграл и четыре поединка свел вничью.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В трех последних очных играх этих клубов два раза была мировая и раз сильнее оказался «Кадис».

    Прогноз и ставка на «Валенсия» — «Кадис»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Валенсии» — 1.90, победа «Кадиса» — 4.70, ничья — 3.46.

    В данном сражении рекомендуем ставку на то, что «Кадис» не уступит, так как он очень нуждается в пунктах, да и неуступчив в последнее время.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Томь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Карабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ротор — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нефтехимик — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Кадис» разживется очками в Валенсии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры