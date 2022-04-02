На 2 апреля запланирован поединок 31 тура АПЛ, в котором на «Молинью» сойдутся «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Позиция «волков» в турнирной таблице — 8 место и 46 очков. При любом раскладе команда останется на своем месте, но при этом она может обойти «Вест Хэм», который впереди на 2 пункта.

«Вулверхэмптон» проиграл в прошлом туре, уступив 2:3 «Лидсу». Это прервало двухматчевую победную серию хозяев, в рамках которой они одолели «Уотфорд» (4:0) и «Эвертон» (1:0).

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Астон Вилла 1 3.00 X 3.10 2 2.50 Ставка

Интересно, что в трех из четырех мартовских матчей с участием «Вулвс» забивала только одна команда.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграет Рубен Невеш, под вопросом Нельсон Семеду.

«Астон Вилла»

Подопечные Стивена Джеррарда располагаются на строчку ниже, имея при этом на 10 пунктов меньше. Так что в случае победы «львы» все равно никуда не поднимутся.

К тому же они проиграли в двух прошлых турах. «Астон Вилла» оказалась слабее «Арсенала» (0:1) и «Вест Хэма» (1:2).

До этого гости выдали неплохую серию побед — 2:0 над «Брайтоном», 4:0 над «Саутгемптоном» и 3:0 над «Лидсом».

Бирмингемцы выиграли 3 из 5 последних выездных поединков.

Прогноз и ставка

2.90 и 2.60 — букмекеры дают чуть больше на «Вулверхэмптон». На ничью котировка составляет 3.10.

Судя по котировкам, букмекеры считают, что игра будет не слишком результативной. Вполне возможно, учитывая, что за 3 тура у обеих команд в среднем по пропущенному голу за игру.

И «Вилла», и «Вулвс» понимают, что очередное поражение усугубит ситуацию, поэтому каждая из команд будет стараться взять как минимум одно очко. Предлагаем поставить на низовой исход матча — тотал меньше 2 за 2.15.