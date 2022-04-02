ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ? Рахим СтерлингТоп-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке Лионель МессиРазворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
    Все новости спорта

    Чемпион добудет три очка?

    «Торонто» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, МЛС, 2 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк Сити»
    В очередном туре МЛС «Торонто» на своем поле примет «Нью-Йорк Сити». Поединок пройдет 2 апреля и начнется в 23:00 по мск. «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 02 Апреля 2022 года
    Торонто
  • Торонто
    •  Торонто 23:00 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
  • Нью-Йорк
    •

    «Торонто»

    «Торонто» слабо провел прошлый сезон, финишировав лишь на 13 позиции в турнирной таблицы Восточной конференции, не попав в плей-офф.

    В этом чемпионате канадцы пока также выступают не лучшим образом. За четыре проведенные встречи они набрали столько же баллов и идут на 12 позиции на Востоке.

    Начал коллектив с гостевой мировой с «Далласом» 1:1, после чего он проиграл два поединка подряд, уступив дома нью-йоркским «быкам» 1:4 и на выезде «Коламбус Крю» 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    В своем же последнем проведенном поединке «Торонто» добыл первую викторию в сезоне, переиграв в родных стенах «ДС Юнайтед» со счетом 2:1.

    «Нью-Йорк Сити»

    В минувшем розыгрыше регулярки «Нью-Йорк Сити» финишировал на четвертой строке на Востоке и получил путевку в плей-офф.

    Там «горожане» выступили весьма удачно, став чемпионом прошлого сезона. В финале соревнования они смогли переиграть «Портленд» в серии послематчевых пенальти, завершив основное время 1:1.

  • Разворот на 180 градусов. Месси проваливается в ПСЖ, но нашел себя в сборной Аргентины
  • Изучаем, как изменилась игра звездного аргентинца в национальной команде
  • 30/03/2022

    • В этом чемпионате команда пока выступает не лучшим образом, заработав всего лишь четыре очка в четырех играх и находится в турнирке рядом со своим предстоящим противником.

    В своей последней игре первенства «Нью-Йорк Сити» потерпел домашнее фиаско от «Филадельфии» со счетом 0:2, а немного ранее прекратил борьбу в континентальной Лиге чемпионов, проиграв гватемальскому клубу.

    Два последних очных поединка эти коллективы свели вничью, а перед этим дважды побеждали «горожане» при одном выигрыше канадцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 2.23.

    15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Торонто» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.64.

    Чемпион теперь может полностью сконцентрироваться на первенстве и начнет наверстывать упущенное. В общем, прогнозируем здесь викторию гостей.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Алькарас — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айлендерс — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Флорида — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Анахайм — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Чемпион добудет три очка?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры