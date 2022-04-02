В очередном туре МЛС «Торонто» на своем поле примет «Нью-Йорк Сити». Поединок пройдет 2 апреля и начнется в 23:00 по мск. «Торонто» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

«Торонто» слабо провел прошлый сезон, финишировав лишь на 13 позиции в турнирной таблицы Восточной конференции, не попав в плей-офф.

В этом чемпионате канадцы пока также выступают не лучшим образом. За четыре проведенные встречи они набрали столько же баллов и идут на 12 позиции на Востоке.

Начал коллектив с гостевой мировой с «Далласом» 1:1, после чего он проиграл два поединка подряд, уступив дома нью-йоркским «быкам» 1:4 и на выезде «Коламбус Крю» 1:2.

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В своем же последнем проведенном поединке «Торонто» добыл первую викторию в сезоне, переиграв в родных стенах «ДС Юнайтед» со счетом 2:1.

«Нью-Йорк Сити»

В минувшем розыгрыше регулярки «Нью-Йорк Сити» финишировал на четвертой строке на Востоке и получил путевку в плей-офф.

Там «горожане» выступили весьма удачно, став чемпионом прошлого сезона. В финале соревнования они смогли переиграть «Портленд» в серии послематчевых пенальти, завершив основное время 1:1.

В этом чемпионате команда пока выступает не лучшим образом, заработав всего лишь четыре очка в четырех играх и находится в турнирке рядом со своим предстоящим противником.

В своей последней игре первенства «Нью-Йорк Сити» потерпел домашнее фиаско от «Филадельфии» со счетом 0:2, а немного ранее прекратил борьбу в континентальной Лиге чемпионов, проиграв гватемальскому клубу.

Два последних очных поединка эти коллективы свели вничью, а перед этим дважды побеждали «горожане» при одном выигрыше канадцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу «Нью-Йорк Сити» предлагают — 2.23.

На викторию «Торонто» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.64.

Чемпион теперь может полностью сконцентрироваться на первенстве и начнет наверстывать упущенное. В общем, прогнозируем здесь викторию гостей.