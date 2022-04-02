«Нефтехимик»
«Нефтехимик» текущий сезон проводит в своем стиле. Нижнекамцы борются за попадание в стыки.
На текущий момент команда занимает 6 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет один балл.
Между тем, в минувшем туре «Нефтехимик» уступил. Неудачным для команды оказался выезд в Волгоград (2:1).
Против челнинцев команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних поединков «Нефтехимик» выиграл дважды при трех поражениях.
«КамАЗ»
Челнинцы, так здорово начавшие чемпионат, постепенно скатились. И это никого не удивило...
«КамАЗ» занимает весьма скромное 14 место. Причем команда оторвалась от зоны вылета всего на один пункт.
Минувший тур сложился для челнинцев неудачно. Дома команда уступила крепкому и амбициозному «Акрону» (1:2).
С учетом этого поражения, «КамАЗ» уступил уже в четвертый раз к ряду. Причем только в ворота тольяттинцев команда забила свой первый весенний гол.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.72, на ничью за 3.64, а на «КамАЗ» — за 5.05.
«Нефтехимик» изо всех сил пытается запрыгнуть в зону стыков.
Челнинцы
Команда Кирилла Новикова выглядит на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.