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    «Нефтехимик» оперативно расправится с «КамАЗом»

    «Нефтехимик» — «КамАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «КамАЗ»
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    Кирилл Новиков
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:30 мск. «Нефтехимик» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 15:30 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
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    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» текущий сезон проводит в своем стиле. Нижнекамцы борются за попадание в стыки.

    На текущий момент команда занимает 6 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет один балл.

    Между тем, в минувшем туре «Нефтехимик» уступил. Неудачным для команды оказался выезд в Волгоград (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против челнинцев команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних поединков «Нефтехимик» выиграл дважды при трех поражениях.

    «КамАЗ»

    Челнинцы, так здорово начавшие чемпионат, постепенно скатились. И это никого не удивило...

    «КамАЗ» занимает весьма скромное 14 место. Причем команда оторвалась от зоны вылета всего на один пункт.

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    • Минувший тур сложился для челнинцев неудачно. Дома команда уступила крепкому и амбициозному «Акрону» (1:2).

    С учетом этого поражения, «КамАЗ» уступил уже в четвертый раз к ряду. Причем только в ворота тольяттинцев команда забила свой первый весенний гол.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.72, на ничью за 3.64, а на «КамАЗ» — за 5.05.

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    «Нефтехимик» изо всех сил пытается запрыгнуть в зону стыков.

    Челнинцы проиграли все четыре своих весенних поединка.

    Команда Кирилла Новикова выглядит на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.

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    «Нефтехимик» — «КамАЗ»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Нефтехимик» оперативно расправится с «КамАЗом»
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