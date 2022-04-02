«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:30 мск. «Нефтехимик» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» текущий сезон проводит в своем стиле. Нижнекамцы борются за попадание в стыки.

На текущий момент команда занимает 6 место в турнирной таблице. Причем отставание от искомой четвертой позиции составляет один балл.

Между тем, в минувшем туре «Нефтехимик» уступил. Неудачным для команды оказался выезд в Волгоград (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Против челнинцев команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних поединков «Нефтехимик» выиграл дважды при трех поражениях.

«КамАЗ»

Челнинцы, так здорово начавшие чемпионат, постепенно скатились. И это никого не удивило...

«КамАЗ» занимает весьма скромное 14 место. Причем команда оторвалась от зоны вылета всего на один пункт.

Минувший тур сложился для челнинцев неудачно. Дома команда уступила крепкому и амбициозному «Акрону» (1:2).

С учетом этого поражения, «КамАЗ» уступил уже в четвертый раз к ряду. Причем только в ворота тольяттинцев команда забила свой первый весенний гол.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтехимик» за 1.72, на ничью за 3.64, а на «КамАЗ» — за 5.05.

«Нефтехимик» изо всех сил пытается запрыгнуть в зону стыков.

Челнинцы проиграли все четыре своих весенних поединка .

Команда Кирилла Новикова выглядит на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Нефтехимика» в 1 тайме с коэффициентом 2.32.