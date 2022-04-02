«Оренбург» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в нынешнем сезоне демонстрирует весьма качественный футбол. Команда Марцела Лички сейчас логично ходит в лидерах.

На текущий момент «газовики» опережают ближайшего конкурента на 5 очков. Правда, 8 поражений в 29 матчах для лидера — явно не лучший результат.

Коэффициенты матча Оренбург — Торпедо 1 1.88 X 3.45 2 4.30 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Оренбург» очками не разжился. Команда Лички на выезде была разгромлена «Краснодаром-2» (5:2).

Прогнозы на ФНЛ

Наверняка оренбуржцы постараются реабилитироваться за неудачу с кубанцами. Да и лидер атак команды Джоэль Фамейе находится в приличных кондициях.

«Торпедо»

Команда Александра Бородюка продолжает борьбу за выход в РПЛ. Торпедовцы уже вторые, но вполне способны подтянуться ближе к лидеру.

«Торпедо» на текущий момент опережает идущий следом «Факел» на 2 очка. Причем команда отличается неплохой атакой, забившей уже 54 мяча.

Минувший тур сложился для торпедовцев просто блестяще. На выезде уверенно была обыграна «Томь» (2:5).

Отлично действует линия атаки. Мухаммад Султонов и Амур Калмыков отличились 13 и 12 раз соответственно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.95, на ничью за 3.32, а на «Торпедо» — за 4.16.

Хозяева крайне невыгодно выглядели в своем последнем матче.

Торпедовцы намерены приблизиться к лидеру .

Лидеры ФНЛ наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.