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    Голевой обмен лидеров ФНЛ?

    «Оренбург» — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, ФНЛ, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Торпедо»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Апреля 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Оренбург»

    «Оренбург» в нынешнем сезоне демонстрирует весьма качественный футбол. Команда Марцела Лички сейчас логично ходит в лидерах.

    На текущий момент «газовики» опережают ближайшего конкурента на 5 очков. Правда, 8 поражений в 29 матчах для лидера — явно не лучший результат.

    Коэффициенты матча Оренбург — Торпедо

  • 1
  • 1.88
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «Оренбург» очками не разжился. Команда Лички на выезде была разгромлена «Краснодаром-2» (5:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка оренбуржцы постараются реабилитироваться за неудачу с кубанцами. Да и лидер атак команды Джоэль Фамейе находится в приличных кондициях.

    «Торпедо»

    Команда Александра Бородюка продолжает борьбу за выход в РПЛ. Торпедовцы уже вторые, но вполне способны подтянуться ближе к лидеру.

    «Торпедо» на текущий момент опережает идущий следом «Факел» на 2 очка. Причем команда отличается неплохой атакой, забившей уже 54 мяча.

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    • Минувший тур сложился для торпедовцев просто блестяще. На выезде уверенно была обыграна «Томь» (2:5).

    Отлично действует линия атаки. Мухаммад Султонов и Амур Калмыков отличились 13 и 12 раз соответственно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.95, на ничью за 3.32, а на «Торпедо» — за 4.16.

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    Хозяева крайне невыгодно выглядели в своем последнем матче.

    Торпедовцы намерены приблизиться к лидеру.

    Лидеры ФНЛ наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.

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    «Оренбург» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен лидеров ФНЛ?
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