«Оренбург»
«Оренбург» в нынешнем сезоне демонстрирует весьма качественный футбол. Команда Марцела Лички сейчас логично ходит в лидерах.
На текущий момент «газовики» опережают ближайшего конкурента на 5 очков. Правда, 8 поражений в 29 матчах для лидера — явно не лучший результат.
Коэффициенты матча Оренбург — Торпедо
Между тем, в минувшем туре «Оренбург» очками не разжился. Команда Лички на выезде была разгромлена «Краснодаром-2» (5:2).
Наверняка оренбуржцы постараются реабилитироваться за неудачу с кубанцами. Да и лидер атак команды Джоэль Фамейе находится в приличных кондициях.
«Торпедо»
Команда Александра Бородюка продолжает борьбу за выход в РПЛ. Торпедовцы уже вторые, но вполне способны подтянуться ближе к лидеру.
«Торпедо» на текущий момент опережает идущий следом «Факел» на 2 очка. Причем команда отличается неплохой атакой, забившей уже 54 мяча.
Минувший тур сложился для торпедовцев просто блестяще. На выезде уверенно была обыграна «Томь» (2:5).
Отлично действует линия атаки. Мухаммад Султонов и Амур Калмыков отличились 13 и 12 раз соответственно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.95, на ничью за 3.32, а на «Торпедо» — за 4.16.
Хозяева крайне невыгодно выглядели в своем последнем матче.
Торпедовцы
Лидеры ФНЛ наверняка активно сыграют в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.25.