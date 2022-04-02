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    «Брайтон» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Англии, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Норвич»
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    Теэму Пукки
    В субботу, 2 апреля, в 31-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» на своем поле примет «Норвич». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Брайтон» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 17:00 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Брайтон»

    «Брайтон» с 33 зачетными пунктами разместился на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета он опережает на 11 очков, так что особо о сохранении прописки может не беспокоиться.

    После того как в середине февраля «чайки» на выезде переиграли «Уотфорд» со счетом 2:0, в последующих шести поединках чемпионата они только проигрывали, забив за все это время лишь один гол.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Норвич Сити

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    В своей последней проведенной игре первенства коллектив потерпел домашнее фиаско от «Тоттенхэма» 0:2, а туром ранее он с таким же счетом на своем поле уступил и «Ливерпулю».

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей территории «Брайтон» в этом розыгрыше АПЛ выиграл лишь три игры из 15 проведенных, пять встреч еще он свел вничью и семь раз был поверженным.

    «Норвич»

    С 17 зачетными пунктами «Норвич» замыкает турнирную таблицу АПЛ. От безопасной строки он отстает на восемь баллов, так что шансов на спасение очень мало.

    «Канарейки» аналогично своему предстоящему противнику проиграли последние шесть встреч чемпионата, а безвыигрышная их серия в первенстве составляет семь матчей.

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    • В минувшем туре первенства они на выезде потерпели фиаско от «Лидса» со счетом 1:2. Всего в этот неудачный период они только в двух матчах не смогли забить, а в других четырех поединка проводили по одному мячу.

    Вне родных стен в этом чемпионате Англии «Норвич» выиграл лишь дважды за 14 матчей, два раза он еще сыграл вничью и в десяти случаях был повержен.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а до этого дважды побеждал «Брайтон» — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Брайтона» — 1.49, победа «Норвича» — 8.30, ничья — 4.32.

    «Канарейкам» нужно брать только три очка, для того, чтобы остаться в борьбе за сохранение прописки в элите. Наверняка они предложат сопернику атакующий футбол, что выльется в результативный матч.

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    «Брайтон» — «Норвич»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Атака возьмет верх над защитой?
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