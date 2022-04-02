«Борнмут» сыграет на своем поле с «Бристоль Сити» в рамках 40-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Борнмут»

«Борнмут» нынешний сезон проводит вполне уверенно. 2 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция для реализации главной цели.

Более того, отрыв от третьего места составляет 6 очков. Плюс ко всему, «Борнмут» имеет два матча в запасе.

Коэффициенты матча Борнмут — Бристоль Сити 1 1.42 X 4.60 2 7.80 Ставка

Да и в предыдущем туре чемпионата «Борнмут» выиграл. На выезде команда разнесла в клочья оборону «Хаддерсфилда» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Бристоль Сити» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних очных поединков «Борнмут» трижды выиграл при двух паритетах.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» выглядит весьма посредственно. 18 место в Чемпионшипе говорит о скромных задачах клуба на сезон.

Интересно, что забивают бристольцы довольно часто (49 голов). А вот оборона частенько дает сбои, дав результативный сбой аж 69 раз.

В предыдущем туре «Бристоль Сити» добыл один зачетный балл. Дома команда расписала мировую с «Вест Бромвичем» (2:2).

Правда, команда не побеждает на протяжении двух матчей. Да и вообще, в последнее время был обыгран только нестабильный «Блэкберн».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.45, на ничью за 4.80, а на «Бристоль Сити» — за 7.30.

«Борнмут» пытается оторваться от конкурентов за прямой выход в АПЛ .

«Бристоль Сити» проводит весьма нестабильный турнирный отрезок.

Хозяева наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Борнмута» -1.5 с коэффициентом 2.21.