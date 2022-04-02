«Борнмут»
«Борнмут» нынешний сезон проводит вполне уверенно. 2 место на текущий момент — вполне приемлемая диспозиция для реализации главной цели.
Более того, отрыв от третьего места составляет 6 очков. Плюс ко всему, «Борнмут» имеет два матча в запасе.
Коэффициенты матча Борнмут — Бристоль Сити
Да и в предыдущем туре чемпионата «Борнмут» выиграл. На выезде команда разнесла в клочья оборону «Хаддерсфилда» (0:3).
Матчи против «Бристоль Сити» для команды складываются относительно удачно. Из пяти последних очных поединков «Борнмут» трижды выиграл при двух паритетах.
«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» выглядит весьма посредственно. 18 место в Чемпионшипе говорит о скромных задачах клуба на сезон.
Интересно, что забивают бристольцы довольно часто (49 голов). А вот оборона частенько дает сбои, дав результативный сбой аж 69 раз.
В предыдущем туре «Бристоль Сити» добыл один зачетный балл. Дома команда расписала мировую с «Вест Бромвичем» (2:2).
Правда, команда не побеждает на протяжении двух матчей. Да и вообще, в последнее время был обыгран только нестабильный «Блэкберн».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.45, на ничью за 4.80, а на «Бристоль Сити» — за 7.30.
«Борнмут»
«Бристоль Сити» проводит весьма нестабильный турнирный отрезок.
Хозяева наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Борнмута» -1.5 с коэффициентом 2.21.