Сборная Перу на своём поле сыграет против Парагвая в рамках квалификации на Чемпионат Мира. Матч состоится 30 марта, начало — 2:30 (мск). Перу — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Перу

«Инки» занимают 5-е место в турнирной таблице набрав 21 очко. От расположившихся выше Уругвая и Эквадора их отделяет всего 4 балла.

Перуанцы смогли забить в ворота своих соперников 17 голов , а в свои пропустили — 22.

Коэффициенты матча Перу — Парагвай 1 1.55 X 3.80 2 6.90 Ставка

В последних матчах квалификации на Чемпионат Мира сборная Перу один раз одержала минимальную победу над Колумбией (0:1), так же провела ничейный поединок с Эквадором, в котором команды обменялись голами, но не определили сильнейшего — 1:1.

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И один раз перуанцы проиграли на выезде Уругваю со счётом 1:0.

Парагвай

«Гуарани» уже вряд ли смогут занять более высокие места в турнирной таблице, на данный момент они находятся на 8-й строчке с 16-ю баллами в активе.

Парагвай забивал меньше всех, на их счету всего 12 голов, а в свои ворота пропустил 24 мяча.

Из последних матчей квалификации на Чемпионат Мира Парагвай лишь один раз победил. Это был крайний матч с Эквадором в котором парагвайцы играли в меньшинстве, но уверенно обыграли соперника со счётом 3:1.

Так же Парагвай один раз сыграл вничью с Колумбией (0:0), а в остальных поединках эта сборная терпела поражения от Бразилии (4:0), Уругвая (0:1), Чили (0:1) и Боливии (4:0).

Прогноз и ставка

На победу Перу в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу Парагвая — за 6.40.

Прогноз — Сборная Перу находится в лучшей форме и не зря является фаворитом этой встречи. Но «инки» в последних матчах показали то, что в атаке у них явно имеются проблемы, поэтому этот матч не станет исключением и Перу выиграет, но всё решит всего 1 мяч.

Ставка — Тотал матча меньше 1.5 за 2.73.