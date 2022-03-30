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    Перу — Парагвай. Прогноз, ставка (к. 2.73) на футбол, чемпионат мира 2022, 30 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Перу — Парагвай
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    Ренато Тапиа
    Сборная Перу на своём поле сыграет против Парагвая в рамках квалификации на Чемпионат Мира. Матч состоится 30 марта, начало — 2:30 (мск). Перу — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 30 Марта 2022 года
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    Перу

    «Инки» занимают 5-е место в турнирной таблице набрав 21 очко. От расположившихся выше Уругвая и Эквадора их отделяет всего 4 балла.

    Перуанцы смогли забить в ворота своих соперников 17 голов , а в свои пропустили — 22.

    Коэффициенты матча Перу — Парагвай

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 6.90
  • Ставка
    •

    В последних матчах квалификации на Чемпионат Мира сборная Перу один раз одержала минимальную победу над Колумбией (0:1), так же провела ничейный поединок с Эквадором, в котором команды обменялись голами, но не определили сильнейшего — 1:1.

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    И один раз перуанцы проиграли на выезде Уругваю со счётом 1:0.

    Парагвай

    «Гуарани» уже вряд ли смогут занять более высокие места в турнирной таблице, на данный момент они находятся на 8-й строчке с 16-ю баллами в активе.

    Парагвай забивал меньше всех, на их счету всего 12 голов, а в свои ворота пропустил 24 мяча.

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    • Из последних матчей квалификации на Чемпионат Мира Парагвай лишь один раз победил. Это был крайний матч с Эквадором в котором парагвайцы играли в меньшинстве, но уверенно обыграли соперника со счётом 3:1.

    Так же Парагвай один раз сыграл вничью с Колумбией (0:0), а в остальных поединках эта сборная терпела поражения от Бразилии (4:0), Уругвая (0:1), Чили (0:1) и Боливии (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Перу в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу Парагвая — за 6.40.

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    Прогноз — Сборная Перу находится в лучшей форме и не зря является фаворитом этой встречи. Но «инки» в последних матчах показали то, что в атаке у них явно имеются проблемы, поэтому этот матч не станет исключением и Перу выиграет, но всё решит всего 1 мяч.

    Ставка — Тотал матча меньше 1.5 за 2.73.

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    Перу — Парагвай: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается низовой матч
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