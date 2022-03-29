Словения U21
В своей группе эта команда претендует максимум на 2 место. Правда, непонятно, каким образом подопечные Миленко Ачимовича будут бороться с чехами и англичанами.
Словения U21 испытывает заметные трудности с реализацией. В 7 матчах забито 7 мячей при 6 пропущенных.
Коэффициенты матча Словения U21 — Косово U21
В минувшем туре команда вновь потеряла очки. На выезде словенцы не сумели одолеть сборную Косово (0:0).
Наверняка в этом поединке подопечные Ачимовича будут активны в атаке. Терять очки категорически нельзя!
Косово U21
Косовары ни на что не претендуют. Теоретически, конечно, шансы есть даже на первые места, но это только теоретически.
Косово U21 испытывает трудности с реализацией. В 6 матчах забито всего четыре мяча в ворота соперников.
Уже на протяжении трех поединков косовары не знают радости побед. Два последних завершились вничью.
Свои шансы в этом поединке наверняка появятся. Правда, для их реализации придется уж очень постараться.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Словению U21 за 1.30, на ничью за 4.94, а на Косово U21 — за 10.00.
Словенцы имеют неплохой, по именам, состав.
Косовары
Обе команды имеют заметные трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.44.