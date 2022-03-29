Словения U21 сыграет на своем поле с Косово U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Словения U21 — Косово U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения U21

В своей группе эта команда претендует максимум на 2 место. Правда, непонятно, каким образом подопечные Миленко Ачимовича будут бороться с чехами и англичанами.

Словения U21 испытывает заметные трудности с реализацией. В 7 матчах забито 7 мячей при 6 пропущенных.

Коэффициенты матча Словения U21 — Косово U21 1 1.30 X 4.90 2 9.50 Ставка

В минувшем туре команда вновь потеряла очки. На выезде словенцы не сумели одолеть сборную Косово (0:0).

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Наверняка в этом поединке подопечные Ачимовича будут активны в атаке. Терять очки категорически нельзя!

Косово U21

Косовары ни на что не претендуют. Теоретически, конечно, шансы есть даже на первые места, но это только теоретически.

Косово U21 испытывает трудности с реализацией. В 6 матчах забито всего четыре мяча в ворота соперников.

Уже на протяжении трех поединков косовары не знают радости побед. Два последних завершились вничью.

Свои шансы в этом поединке наверняка появятся. Правда, для их реализации придется уж очень постараться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Словению U21 за 1.30, на ничью за 4.94, а на Косово U21 — за 10.00.

Словенцы имеют неплохой, по именам, состав.

Косовары наверняка будут рисковать , особенно в атаке.

Обе команды имеют заметные трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.44.