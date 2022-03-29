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    Словения U21 — Косово U21. Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, отбор на ЧЕ-23, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Словения U21 — Косово U21
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    Миленко Ачимович
    Словения U21 сыграет на своем поле с Косово U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 17:00 мск. Словения U21 — Косово U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 29 Марта 2022 года
    Словения U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Словения U21 17:00 Косово U21 Косово U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
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    Словения U21

    В своей группе эта команда претендует максимум на 2 место. Правда, непонятно, каким образом подопечные Миленко Ачимовича будут бороться с чехами и англичанами.

    Словения U21 испытывает заметные трудности с реализацией. В 7 матчах забито 7 мячей при 6 пропущенных.

    Коэффициенты матча Словения U21 — Косово U21

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка
    •

    В минувшем туре команда вновь потеряла очки. На выезде словенцы не сумели одолеть сборную Косово (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Наверняка в этом поединке подопечные Ачимовича будут активны в атаке. Терять очки категорически нельзя!

    Косово U21

    Косовары ни на что не претендуют. Теоретически, конечно, шансы есть даже на первые места, но это только теоретически.

    Косово U21 испытывает трудности с реализацией. В 6 матчах забито всего четыре мяча в ворота соперников.

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    • Уже на протяжении трех поединков косовары не знают радости побед. Два последних завершились вничью.

    Свои шансы в этом поединке наверняка появятся. Правда, для их реализации придется уж очень постараться.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Словению U21 за 1.30, на ничью за 4.94, а на Косово U21 — за 10.00.

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    Словенцы имеют неплохой, по именам, состав.

    Косовары наверняка будут рисковать, особенно в атаке.

    Обе команды имеют заметные трудности в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.44.

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    Словения U21 — Косово U21: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. В Целе забивают все!
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