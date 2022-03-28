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    Американцы на шаг ближе станут к мундиалю

    США — Панама. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на США — Панама
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    Кристиан Пулишич
    В ночь на 28 марта в 13-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная США дома сыграет против национальной команды Панамы. Начало намечено на 02:00 по мск. США — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    США

    За два тура до финиша отборочной компании в зоне КОНКАКАФ сборная США расположилась на второй строке, набрав 22 очка. Четвертое место она обходит на три балла, так что шансы на попадание на мундиаль очень высоки.

    «Звездно-полосатые» за всю турнирную дистанцию данной стадии смогли выиграть шесть матчей из 12, четыре поединка они свели вничью и потерпели только два фиаско.

    Накануне «янки» расписали выездную мировую с Мексикой, сыграв 0:0. До этого они смогли выиграть четыре игры квалификации из шести при одной неудачи и ничьей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Американцы хорошо играют на домашнем поле, на котором выиграли четыре из пяти поединков при одном мировом исходе.

    Панама

    С 18 зачетными пунктами команда Панамы расположилась на пятой позиции. От четвертой строки, дающей право на плей-офф, она отстает на балл, а третьей строке проигрывает четыре пункта.

    «Канальщики» на данной стадии квалификации смогли выиграть пять встреч из 12 сыгранных, еще три поединка они завершили мировыми результатами и четыре раза были повержены.

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    • Несколько дней тому назад панамцы на своем поле не смогли обыграть откровенно слабых гондурасцев, сыграв 1:1. Из-за этой осечки они потеряли четвертую строку.

    Вне родных стен в на данном этапе отборочной компании Панама проиграла четыре матча из шести проведенных и дважды она смогла выиграть.

    В первом круге дома выиграла Панама со счетом 1:0, до этого же четыре раза подряд побеждали американцы. Причем три игры в этот период они провели дома и все выиграли с разницей минимум в два мяча.

    Прогноз и ставка на США — Панама

    В этом поединке букмекеры отдают перевес хозяевам. На победу США предлагают — 1.40.

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    На викторию Ямайки дают — 9.60, ничья оценена — в 4.74.

    При определенных раскладах победа в этой игре выведет американцев в финальную часть ЧМ-2022. А так как «янки» вполне успешно играют дома против предстоящего противника, то ставим здесь на викторию хозяев с форой -1,5.

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    США — Панама: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на футбол. Американцы на шаг ближе станут к мундиалю
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