27 марта на «Провиденс» в Портленде одноименный клуб «Портленд Тимберс» будет принимать «Орландо Сити» в рамках регулярного чемпионата МЛС. Матч начнется в 23:00 мск. «Портленд» — «Орландо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд Тимберс»

В прошлом сезоне «дровосеки» дошли до финала плей-офф, где встретились с «Нью-Йорк Сити». Им не удалось добиться победы. Они уступили в серии пенальти. Последний титул команда брала в 2015 году.

В сезоне нынешнем «Портленд» идет на 9 позиции Западной конференции с результатом 5 очков после 4 туров.

Коэффициенты матча Портленд Тимберс — Орландо Сити 1 1.87 X 3.65 2 4.10 Ставка

Хозяева начали с двух ничьих — 1:1 с «Лос-Анджелесом» и 2:2 с «Нью-Инглэнд Революшн». После «Портленду» удалось добиться победы над «Остином» (1:0).

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20 марта «Портленд» крупно проиграл «Далласу», пропустив 4 мяча.

«Орландо Сити»

Гости находятся в зоне плей-офф Восточной конференции. У них после 4 матчей турнира 7 очков — 2 победы, ничья и поражение.

В отличие от соперника, «Орландо» не сумел пробиться в глубокую стадию плей-офф прошлого сезона. Уже в 1/8 финала «Сити» уступил «Нэшвиллу» и закончил борьбу за титул.

В прошлом туре «горожане» выиграли во второй раз в этом сезоне. Они победили «Гэлакси» со счетом 1:0. Перед этим команда уступила «Цинциннати» (1:2) и разошлась нулевой ничьей с «Чикаго».

Ждать от «Орландо» зрелищной игры наверное не стоит, так как коллектив имеет 1 гол в среднем за игру в текущем сезоне.

Прогноз и ставка

Победа «Портленда» оценивается коэффициентом 1.91. На победу «Орландо» букмекеры предлагают поставить с котировкой 3.95. Котировка на ничью составляет 3.55.

У обеих команд на двоих только 3 результативных игры, что наталкивает на определенные выводы. Как уже сообщалось ранее, у «Орландо» низкий средний показатель забитых. Не так уж и много забивает «Портленд» — всего на один мяч больше.

Рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5, котировка на который составляет ровно 2.00.