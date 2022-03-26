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    «Факел» прервет победную серию красноярцев

    «Енисей» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Факел»
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    Олег Василенко
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Енисей»

    «Енисей» сейчас выглядит едва ли не сильнее всех в лиге. Серия из пяти побед к ряду сие только подтверждает!

    На текущий момент красноярцы занимают 7 место в таблице ФНЛ. Причем команда настроена подняться в первую четверку.

    Коэффициенты матча Енисей — Факел

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    Вот и в минувшем туре «Енисей» добыл три пункта. На выезде была обыграна сильная «Балтика» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Факела» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних поединков красноярцы не выиграли ни разу, уступив трижды.

    «Факел»

    Три последних матча с «Енисеем» воронежцы выиграли. Причем два из них — с одинаковым счетом 3:1.

    «Факел» на текущий момент занимает 2 место в таблице. Причем команда отличается надежной обороной: пропущено лишь 25 мячей.

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    • Минувший тур сложился для команды Олега Василенко неудачно. Домашнее поражение от «Торпедо» (0:1) в планы явно не входило.

    Максим Максимов забил 12 мячей в чемпионате. Василенко рассчитывает на лучшие качества форварда и в этот раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.24, на ничью за 3.32, а на «Енисей» — за 3.26.

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    Красноярцы имеют действующую пятиматчевую победную серию.

    «Факел» борется за прямой выход в РПЛ.

    Команда Василенко наверняка сыграет на своих лучших качествах. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.24.

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    «Енисей» — «Факел»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «Факел» прервет победную серию красноярцев
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