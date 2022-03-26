«Енисей» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» сейчас выглядит едва ли не сильнее всех в лиге. Серия из пяти побед к ряду сие только подтверждает!

На текущий момент красноярцы занимают 7 место в таблице ФНЛ. Причем команда настроена подняться в первую четверку.

Коэффициенты матча Енисей — Факел 1 3.10 X 3.25 2 2.40 Ставка

Вот и в минувшем туре «Енисей» добыл три пункта. На выезде была обыграна сильная «Балтика» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Факела» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних поединков красноярцы не выиграли ни разу, уступив трижды.

«Факел»

Три последних матча с «Енисеем» воронежцы выиграли. Причем два из них — с одинаковым счетом 3:1.

«Факел» на текущий момент занимает 2 место в таблице. Причем команда отличается надежной обороной: пропущено лишь 25 мячей.

Минувший тур сложился для команды Олега Василенко неудачно. Домашнее поражение от «Торпедо» (0:1) в планы явно не входило.

Максим Максимов забил 12 мячей в чемпионате. Василенко рассчитывает на лучшие качества форварда и в этот раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.24, на ничью за 3.32, а на «Енисей» — за 3.26.

Красноярцы имеют действующую пятиматчевую победную серию.

«Факел» борется за прямой выход в РПЛ .

Команда Василенко наверняка сыграет на своих лучших качествах. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.24.