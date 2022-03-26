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    «Оренбург» быстро загонит «бычков»

    «Краснодар-2» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Оренбург»
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    Джоэль Фамейе
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 14:00 мск. «Краснодар-2» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 14:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» ни на что не претендует, но никому очков не дарит. Кубанская молодежь при любой кадровой диспозиции способна на сюрприз.

    Сейчас команда находится на 13 месте в таблице. Вот только с атакой у краснодарцев не ладится: всего 27 забитых мячей в 28 поединках.

    Коэффициенты матча Краснодар-2 — Оренбург

  • 1
  • 6.80
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.53
  • Ставка
    •

    В минувшем туре чемпионата «Краснодар-2» добыл важнейшую в стратегическом плане победу. На выезде была бита «Томь» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Оренбурга» команда исторически играет неудачно. Из трех очных битв «Краснодар-2» уступил в двух при одном паритете.

    «Оренбург»

    Марцел Личка не сомневается, что протащит свою команду в РПЛ. И ведь не скажешь, что слова чеха — какая-то бравада.

    «Оренбург» на текущий момент занимает законное первое место в таблице. Причем команда отличается сверхнадежной обороной: пропущено лишь 19 мячей.

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    • Минувший тур сложился для лидера ФНЛ успешно. Дубль Джоэля Фамейе не оставил шансов «КамАЗу» (2:0).

    Ганский форвард проводит привычный для себя сильный сезон. В его активе уже 12 голов в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.57, на ничью за 3.96, а на «Краснодар-2» — за 6.00.

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    Краснодарская молодежь вряд ли справится с натиском лидера.

    «Оренбург» имеет двухматчевую победную серию.

    Лидер ФНЛ наверняка быстро продемонстрирует свой класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.

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    «Краснодар-2» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «Оренбург» быстро загонит «бычков»
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