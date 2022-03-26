«Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 14:00 мск. «Краснодар-2» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар-2»

«Краснодар-2» ни на что не претендует, но никому очков не дарит. Кубанская молодежь при любой кадровой диспозиции способна на сюрприз.

Сейчас команда находится на 13 месте в таблице. Вот только с атакой у краснодарцев не ладится: всего 27 забитых мячей в 28 поединках.

В минувшем туре чемпионата «Краснодар-2» добыл важнейшую в стратегическом плане победу. На выезде была бита «Томь» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

Против «Оренбурга» команда исторически играет неудачно. Из трех очных битв «Краснодар-2» уступил в двух при одном паритете.

«Оренбург»

Марцел Личка не сомневается, что протащит свою команду в РПЛ. И ведь не скажешь, что слова чеха — какая-то бравада.

«Оренбург» на текущий момент занимает законное первое место в таблице. Причем команда отличается сверхнадежной обороной: пропущено лишь 19 мячей.

Минувший тур сложился для лидера ФНЛ успешно. Дубль Джоэля Фамейе не оставил шансов «КамАЗу» (2:0).

Ганский форвард проводит привычный для себя сильный сезон. В его активе уже 12 голов в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.57, на ничью за 3.96, а на «Краснодар-2» — за 6.00.

Краснодарская молодежь вряд ли справится с натиском лидера .

«Оренбург» имеет двухматчевую победную серию.

Лидер ФНЛ наверняка быстро продемонстрирует свой класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.