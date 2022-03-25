Португалия U21
Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.
В данной же отборочной компании пиренейцы провели пять встреч, выиграв их все и не пропустив ни одного гола. Правда, три выигрыша были со счетом 1:0, среди них была и победа в гостях над предстоящим противником.
Коэффициенты матча Португалия U21 — Исландия U21
Также они в родных стенах уничтожили сверстников из Лихтенштейна, выиграв 11:0 и Кипра — 6:0.
У сборной Португалии за последние 18 встреч с учетом всех турниров числится 16 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.
Исландия U21
Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.
В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы провели пять матчей, набрав в них семь баллов и идут на четвертой строке в турнирке, отставая на семь пунктов от второго места.
В данной компании викинги по два раза побеждали и уступали, а также одну игру свели вничью. Забить в этих встречах удалось шесть мячей, а пропущено на два гола меньше.
За 11 последних официальных игр у исландцев числится аж шесть фиаско, еще в этот период они добились четырех викторий и одну встречу завершили ничейным результатом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Португалии U21 предлагают — 1.14.
На викторию Исландии U21 дают — 17.00, ничья оценена — в 7.30.
Португальцы особо сильно выступают на своем поле. Поэтому от этого противостояния ждем уверенной виктории хозяев.