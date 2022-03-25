Во пятницу, 25 марта, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Португалии на своем поле примет сверстников из Исландии. Стартовый свисток буде дан в 23:15 по мск. Португалия U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия U21

Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.

В данной же отборочной компании пиренейцы провели пять встреч, выиграв их все и не пропустив ни одного гола. Правда, три выигрыша были со счетом 1:0, среди них была и победа в гостях над предстоящим противником.

Коэффициенты матча Португалия U21 — Исландия U21 1 1.14 X 6.60 2 19.00 Ставка

Также они в родных стенах уничтожили сверстников из Лихтенштейна, выиграв 11:0 и Кипра — 6:0.

Все прогнозы на футбол

У сборной Португалии за последние 18 встреч с учетом всех турниров числится 16 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.

Исландия U21

Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.

В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы провели пять матчей, набрав в них семь баллов и идут на четвертой строке в турнирке, отставая на семь пунктов от второго места.

В данной компании викинги по два раза побеждали и уступали, а также одну игру свели вничью. Забить в этих встречах удалось шесть мячей, а пропущено на два гола меньше.

За 11 последних официальных игр у исландцев числится аж шесть фиаско, еще в этот период они добились четырех викторий и одну встречу завершили ничейным результатом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Португалии U21 предлагают — 1.14.

На викторию Исландии U21 дают — 17.00, ничья оценена — в 7.30.

Португальцы особо сильно выступают на своем поле. Поэтому от этого противостояния ждем уверенной виктории хозяев.