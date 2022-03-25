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    Португальцы продолжат победное шествие?

    Португалия U21 — Исландия U21. Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Португалия U21 — Исландия U21
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    Гонсалу Рамуш
    Во пятницу, 25 марта, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Португалии на своем поле примет сверстников из Исландии. Стартовый свисток буде дан в 23:15 по мск. Португалия U21 — Исландия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа D 25 Марта 2022 года
    Португалия U21
  • Лиссабон
    •  Португалия U21 23:15 Исландия U21 Исландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа D
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    Португалия U21

    Молодежная сборная Португалии на прошедшем Евро-2021 смогла добраться до финала турнира, но там уступила сверстникам из Германии, проиграв минимально со счетом 0:1.

    В данной же отборочной компании пиренейцы провели пять встреч, выиграв их все и не пропустив ни одного гола. Правда, три выигрыша были со счетом 1:0, среди них была и победа в гостях над предстоящим противником.

    Коэффициенты матча Португалия U21 — Исландия U21

  • 1
  • 1.14
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 19.00
  • Ставка
    •

    Также они в родных стенах уничтожили сверстников из Лихтенштейна, выиграв 11:0 и Кипра — 6:0.

    Все прогнозы на футбол

    У сборной Португалии за последние 18 встреч с учетом всех турниров числится 16 викторий в основное время, одна ничья и одно фиаско.

    Исландия U21

    Исландия U21 по итогам прошлой квалификации смогла добыть билет в финальную часть, где проиграла все три матча в одной группе с Россией, Данией и Францией.

    В отборе же к Евро-2023 молодые исландцы провели пять матчей, набрав в них семь баллов и идут на четвертой строке в турнирке, отставая на семь пунктов от второго места.

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    • В данной компании викинги по два раза побеждали и уступали, а также одну игру свели вничью. Забить в этих встречах удалось шесть мячей, а пропущено на два гола меньше.

    За 11 последних официальных игр у исландцев числится аж шесть фиаско, еще в этот период они добились четырех викторий и одну встречу завершили ничейным результатом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Португалии U21 предлагают — 1.14.

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    На викторию Исландии U21 дают — 17.00, ничья оценена — в 7.30.

    Португальцы особо сильно выступают на своем поле. Поэтому от этого противостояния ждем уверенной виктории хозяев.

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    Португалия U21 — Исландия U21: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Португальцы продолжат победное шествие?
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