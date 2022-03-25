25 марта в Софии сборная Болгарии U21 примет команду Нидерландов U21 на стадионе «Славия». Это будет поединок квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Начало в 20:45 мск. Болгария U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария U21

За 6 туров «Болгария» набрала только 7 очков и сейчас находится на предпоследней, пятой, строчке в группе E. К матчу хозяева подошли с двумя поражениями и ничьей.

Болгары проиграли швейцарцам 0:1 и голландцам 1:3. В прошлом туре неудачная серия прервалась нулевой ничьей с Молдавией.

8 октября была последняя победа команды в этом турнире. Она разгромила Гибралтар 5:0. Всего в этой квалификации у болгар 2 победы.

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Дома Болгария пропускала больше, чем на выезде — 5 против 3. В целом у нее нулевая разница — 8 забитых и 8 пропущенных.

Нидерланды U21

Нидерланды провели 5 матчей. Они на втором месте после Швейцарии. У них 13 очков. В случае победы голландцы сравняются с лидерами по количеству баллов.

«Оранжевые» выиграли 3 раза подряд и в двух случаях всухую. Они разгромили «Уэльс» 5:0 и Гибралтар 7:0. К этому всему добавляется победа над Болгарией 3:1.

Нидерланды имеют 5-матчевую беспроигрышную серию в этой квалификации, которая состоит из 4 побед и ничьи.

На выезде в этом турнире у команды только одна победа за 5 выступлений.

Прогноз и ставка

Букмекерские конторы предлагают на этот матч следующий коэффициенты: 6.40 на победу болгар, 4.50 на ничью и 1.47 на победу голландцев.

Скорее всего, Нидерландам не составит большого труда добыть нужные 3 очка в этой встрече. В прошлый раз они победили Болгарию с отрывом, а учитывая последнюю серию команды, повторение сценарию очень вероятно.

Рекомендуем поставить на победу голландцев с форой 1.5. На этот исход букмекеры дают коэффициент 2.28.