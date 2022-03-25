ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Слуцкий Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине» Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов Случится ли расширение РПЛ?Шкурный интерес. Клубы договорились о расширении РПЛ, но случится ли оно?
  • 01:43
    • УЕФА планирует отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году
  • 23:24
    • Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу пар на ЧМ
    Все новости спорта

    Голландцы должны без проблем набрать 3 очка

    Болгария U21 — Нидерланды U21. Прогноз (к. 2.28) и ставки на футбол, отбор на ЧЕ-23, 25 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21 Прогнозы на Сборная Болгарии Прогнозы на сборную Нидерландов
    Прогноз и ставки на Болгария U21 — Нидерланды U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джошуа Зиркзее
    25 марта в Софии сборная Болгарии U21 примет команду Нидерландов U21 на стадионе «Славия». Это будет поединок квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Начало в 20:45 мск. Болгария U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа E 25 Марта 2022 года
    Болгария U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •  Болгария U21 20:45 Нидерланды U21 Нидерланды U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа E
    •

    Болгария U21

    За 6 туров «Болгария» набрала только 7 очков и сейчас находится на предпоследней, пятой, строчке в группе E. К матчу хозяева подошли с двумя поражениями и ничьей.

    Болгары проиграли швейцарцам 0:1 и голландцам 1:3. В прошлом туре неудачная серия прервалась нулевой ничьей с Молдавией.

    8 октября была последняя победа команды в этом турнире. Она разгромила Гибралтар 5:0. Всего в этой квалификации у болгар 2 победы.

    Все прогнозы на футбол

    Дома Болгария пропускала больше, чем на выезде — 5 против 3. В целом у нее нулевая разница — 8 забитых и 8 пропущенных.

    Нидерланды U21

    Нидерланды провели 5 матчей. Они на втором месте после Швейцарии. У них 13 очков. В случае победы голландцы сравняются с лидерами по количеству баллов.

    «Оранжевые» выиграли 3 раза подряд и в двух случаях всухую. Они разгромили «Уэльс» 5:0 и Гибралтар 7:0. К этому всему добавляется победа над Болгарией 3:1.

  • Трансферный дайджест. 15-21 марта
  • Уйдет ли Рюдигер из «Челси», куда перейдет Ориги и новый опорник для «Барселоны»
  • 22/03/2022

    • Нидерланды имеют 5-матчевую беспроигрышную серию в этой квалификации, которая состоит из 4 побед и ничьи.

    На выезде в этом турнире у команды только одна победа за 5 выступлений.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские конторы предлагают на этот матч следующий коэффициенты: 6.40 на победу болгар, 4.50 на ничью и 1.47 на победу голландцев.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Скорее всего, Нидерландам не составит большого труда добыть нужные 3 очка в этой встрече. В прошлый раз они победили Болгарию с отрывом, а учитывая последнюю серию команды, повторение сценарию очень вероятно.

    Рекомендуем поставить на победу голландцев с форой 1.5. На этот исход букмекеры дают коэффициент 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Анахайм — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Контавейт — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уотсон — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенчич — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Болгария U21 — Нидерланды U21: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Голландцы должны без проблем набрать 3 очка
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры