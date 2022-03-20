«Севилья» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:30 мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрала 56 очков. Отставание от «Реала» составляет десять очков.

Ранее на этой неделе «Севилья» проиграла на поле «Вест Хэма» (0:2) и вылетела из Лиги Европы. Решающий гол англичане забили в овертайме.

Коэффициенты матча Севилья — Реал Сосьедад 1 2.08 X 3.15 2 3.90 Ставка

Между тем, в рамках Ла Лиги беспроигрышная серия команды Хулена Лопетеги составляет уже 14 матчей. Правда, в семи случаях «Севилья» сыграла вничью.

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«Севилья» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле в рамках Ла Лиги, потеряв очки лишь в трех матчах.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 28-ми матчах 47 очков.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» с трудом выиграл на своем поле у «Алавеса». Кроме того, в начале месяца ему удалось обыграть «Мальорку».

Но между этими матчами баски с треском уступили мадридскому «Реалу», пропустив на «Сантьяго Бернабеу» четыре мяча.

«Реал Сосьедад» одержал только одну победу в семи предыдущих матчах Ла Лиги на выезде. На этом отрезке команда Иманоля Альгуасиля пропустила 14 мячей.

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В оставшихся матчах текущего сезона «Реал Сосьедаду» больше не поможет капитан команды Микель Ойярсабаль, получивший серьезную травму колена.

Прогноз и ставка

На «Севилью» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.15.

«Реал Сосьедад» ни разу не выигрывал у «Севильи» в пяти предыдущих матчах. За это время баски смогли добиться лишь двух ничейных результатов в домашних матчах (в обоих случаях было 0:0).

«Севилья» при этом прилично набегалась в Лондоне, при этом еще и проиграв. Настроение у команды так себе. В общем, скорее всего, сыграют вничью . Может, даже 0:0.

Ставка — ничья за 3.32.