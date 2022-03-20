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    «Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграют вничью?

    «Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 3.32) и ставки на футбол, чемпионат Испании, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Реал Сосьедад»
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    «Севилья» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле в рамках Ла Лиги
    «Севилья» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:30 мск. «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2022 года
    Севилья
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    «Севилья»

    «Севилья» занимает второе место в таблице Ла Лиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрала 56 очков. Отставание от «Реала» составляет десять очков.

    Ранее на этой неделе «Севилья» проиграла на поле «Вест Хэма» (0:2) и вылетела из Лиги Европы. Решающий гол англичане забили в овертайме.

    Коэффициенты матча Севилья — Реал Сосьедад

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    Между тем, в рамках Ла Лиги беспроигрышная серия команды Хулена Лопетеги составляет уже 14 матчей. Правда, в семи случаях «Севилья» сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    «Севилья» еще ни разу в этом сезоне не проигрывала на своем поле в рамках Ла Лиги, потеряв очки лишь в трех матчах.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 28-ми матчах 47 очков.

    В прошлом туре «Реал Сосьедад» с трудом выиграл на своем поле у «Алавеса». Кроме того, в начале месяца ему удалось обыграть «Мальорку».

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    • Но между этими матчами баски с треском уступили мадридскому «Реалу», пропустив на «Сантьяго Бернабеу» четыре мяча.

    «Реал Сосьедад» одержал только одну победу в семи предыдущих матчах Ла Лиги на выезде. На этом отрезке команда Иманоля Альгуасиля пропустила 14 мячей.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В оставшихся матчах текущего сезона «Реал Сосьедаду» больше не поможет капитан команды Микель Ойярсабаль, получивший серьезную травму колена.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.15.

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    «Реал Сосьедад» ни разу не выигрывал у «Севильи» в пяти предыдущих матчах. За это время баски смогли добиться лишь двух ничейных результатов в домашних матчах (в обоих случаях было 0:0).

    «Севилья» при этом прилично набегалась в Лондоне, при этом еще и проиграв. Настроение у команды так себе. В общем, скорее всего, сыграют вничью. Может, даже 0:0.

    Ставка — ничья за 3.32.

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    «Севилья» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Севилья» и «Реал Сосьедад» сыграют вничью?
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