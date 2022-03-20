«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид постепенно отрывается от конкурентов. Да и по игре команда Карло Анчелотти выглядит наиболее цельно.

В минувшем туре «Реал» Мадрид сумел добыть три очка. На выезде «сливочные» разгромили «Мальорку» (0:3).

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона 1 2.30 X 3.50 2 3.05 Ставка

Отрыв в 10 очков от ближайшего конкурента говорит сам за себя. Да и пять побед к ряду — блестящая серия.

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Из пяти последних очных поединков «Реал» Мадрид выиграл все пять. Однако последняя победа пришла лишь в дополнительное время.

«Барселона»

«Барселона» переживает перестройку. Пока все это происходит болезненно, но есть впечатление, что Хави ведет команду в верном направлении.

12.10 X3.70 23.25

«Барселона» сейчас находится на 3 месте. Причем отставание от лидера составляет целых 15 (!) очков, пусть и при наличии матча в запасе.

В минувшем туре чемпионата «Барселона» добыла три очка. Дома каталонцы не оставили шансов «Осасуне» (4:0).

Наличие в составе Пьера-Эмерика Обамеянга станет прекрасным подспорьем для гостей. Габонский форвард блестяще вписался в игровой ансамбль «Барсы».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.19, на ничью за 3.80, а на «Барселону» — за 3.36.

«Реал» Мадрид имеет приятную серию из пяти побед к ряду .

Каталонцы намерены прервать серию поражений в «Эль Классико».

Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.