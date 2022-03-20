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    Голевая феерия в Мадриде?

    «Реал» Мадрид — «Барселона». Дерзкая ставка БК Pinnacle за 6.25 на матч Примеры 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Барселона»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид постепенно отрывается от конкурентов. Да и по игре команда Карло Анчелотти выглядит наиболее цельно.

    В минувшем туре «Реал» Мадрид сумел добыть три очка. На выезде «сливочные» разгромили «Мальорку» (0:3).

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    Отрыв в 10 очков от ближайшего конкурента говорит сам за себя. Да и пять побед к ряду — блестящая серия.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Из пяти последних очных поединков «Реал» Мадрид выиграл все пять. Однако последняя победа пришла лишь в дополнительное время.

    «Барселона»

    «Барселона» переживает перестройку. Пока все это происходит болезненно, но есть впечатление, что Хави ведет команду в верном направлении.

    12.10X3.7023.25

    «Барселона» сейчас находится на 3 месте. Причем отставание от лидера составляет целых 15 (!) очков, пусть и при наличии матча в запасе.

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  • 18/03/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Барселона» добыла три очка. Дома каталонцы не оставили шансов «Осасуне» (4:0).

    Наличие в составе Пьера-Эмерика Обамеянга станет прекрасным подспорьем для гостей. Габонский форвард блестяще вписался в игровой ансамбль «Барсы».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.19, на ничью за 3.80, а на «Барселону» — за 3.36.

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    «Реал» Мадрид имеет приятную серию из пяти побед к ряду.

    Каталонцы намерены прервать серию поражений в «Эль Классико».

    Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» Мадрид — «Барселона»: прогноз, ставка (6.25), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Голевая феерия в Мадриде?
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