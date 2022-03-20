«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид постепенно отрывается от конкурентов. Да и по игре команда Карло Анчелотти выглядит наиболее цельно.
В минувшем туре «Реал» Мадрид сумел добыть три очка. На выезде «сливочные» разгромили «Мальорку» (0:3).
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Барселона
Отрыв в 10 очков от ближайшего конкурента говорит сам за себя. Да и пять побед к ряду — блестящая серия.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Из пяти последних очных поединков «Реал» Мадрид выиграл все пять. Однако последняя победа пришла лишь в дополнительное время.
«Барселона»
«Барселона» переживает перестройку. Пока все это происходит болезненно, но есть впечатление, что Хави ведет команду в верном направлении.
«Барселона» сейчас находится на 3 месте. Причем отставание от лидера составляет целых 15 (!) очков, пусть и при наличии матча в запасе.
В минувшем туре чемпионата «Барселона» добыла три очка. Дома каталонцы не оставили шансов «Осасуне» (4:0).
Наличие в составе Пьера-Эмерика Обамеянга станет прекрасным подспорьем для гостей. Габонский форвард блестяще вписался в игровой ансамбль «Барсы».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.19, на ничью за 3.80, а на «Барселону» — за 3.36.
«Реал» Мадрид
Каталонцы намерены прервать серию поражений в «Эль Классико».
Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 6.25. Для остальных — более умеренный прогноз.