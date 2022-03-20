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    Команды произведут голевой обмен

    «Эспаньол» — «Мальорка». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, чемпионат Испании, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Мальорка»
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    «Мальорка»
    В воскресенье, 20 марта, в 29-м туре испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле примет «Мальорку». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Эспаньол» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2022 года
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    «Эспаньол»

    С 33 зачетными пунктами «Эспаньол» располагается на 12 позиции в турнирной таблице испанского первенство. От зоны вылета он оторвался на девять пунктов, так что может чувствовать себя сравнительно спокойно.

    В этом календарном году клуб из Барселоны смог выиграть лишь один поединок чемпионата. Данная виктория состоялась в позапрошлом туре дома над «Хетафе» со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Мальорка

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Еще «попугаи» в этот период по четыре раза уступали и играли вничью. Одна из этих мировых пришлась на минувший игровой день, в котором каталонцы поделил очки с «Леванте» 1:1 в гостях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    25 из 33 общих баллов «Эспаньол» заработал как раз на своей арене. Коллектив добился семи побед, четыре игры он еще свел вничью и потерпел три неудачи.

    «Мальорка»

    «Мальорке» же еще предстоит отстаивать свое место в элите. На текущий момент она идет на 16 позиции, но 18 строку опережает всего лишь на два балла.

    Островитяне сейчас пребывают просто в ужасном состоянии, ведь они проиграли последние пять матчей чемпионата. Всего же в 2022 году в рамках Примеры они дважды выиграли и восемь раз уступали.

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    • В минувшем игровом дне «киноварные» на своем поле были разгромлены мадридским «Реалом» со счетом 0:3, а туром ранее они в Виго потерпели фиаско от «Сельты» — 3:4.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Примеры «Мальорка» проиграла девять игр из 13 проведенных, а также по два раза она побеждала и расписывала мировые.

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    За последние пять очных встреч эти клубы по два раза друг друга обыграли и один поединок свели вничью.

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Мальорка»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.15, победа «Мальорки» — 3.66, ничья — 3.46.

    Прогнозируем в этой игре обмен голами, так как хозяева уже играют не имея турнирных задач, а гостям уж очень нужны очки.

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    «Эспаньол» — «Мальорка»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Команды произведут голевой обмен
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