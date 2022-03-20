В воскресенье, 20 марта, в 29-м туре испанской Примеры «Эспаньол» на своем поле примет «Мальорку». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Эспаньол» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

С 33 зачетными пунктами «Эспаньол» располагается на 12 позиции в турнирной таблице испанского первенство. От зоны вылета он оторвался на девять пунктов, так что может чувствовать себя сравнительно спокойно.

В этом календарном году клуб из Барселоны смог выиграть лишь один поединок чемпионата. Данная виктория состоялась в позапрошлом туре дома над «Хетафе» со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Эспаньол — Мальорка 1 2.10 X 3.40 2 3.55 Ставка

Еще «попугаи» в этот период по четыре раза уступали и играли вничью. Одна из этих мировых пришлась на минувший игровой день, в котором каталонцы поделил очки с «Леванте» 1:1 в гостях.

Календарь и таблица испанской Примеры

25 из 33 общих баллов «Эспаньол» заработал как раз на своей арене. Коллектив добился семи побед, четыре игры он еще свел вничью и потерпел три неудачи.

«Мальорка»

«Мальорке» же еще предстоит отстаивать свое место в элите. На текущий момент она идет на 16 позиции, но 18 строку опережает всего лишь на два балла.

Островитяне сейчас пребывают просто в ужасном состоянии, ведь они проиграли последние пять матчей чемпионата. Всего же в 2022 году в рамках Примеры они дважды выиграли и восемь раз уступали.

В минувшем игровом дне «киноварные» на своем поле были разгромлены мадридским «Реалом» со счетом 0:3, а туром ранее они в Виго потерпели фиаско от «Сельты» — 3:4.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Примеры «Мальорка» проиграла девять игр из 13 проведенных, а также по два раза она побеждала и расписывала мировые.

За последние пять очных встреч эти клубы по два раза друг друга обыграли и один поединок свели вничью.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Мальорка»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 2.15, победа «Мальорки» — 3.66, ничья — 3.46.

Прогнозируем в этой игре обмен голами, так как хозяева уже играют не имея турнирных задач, а гостям уж очень нужны очки.