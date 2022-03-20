«Боавишта»
«Боавишта» с 27 очками на данный момент в таблице португальской Примейры находится на 13-й позиции, много проигрывая еврозоне.
Клуб из Порту в данном чемпионате всего четырежды выигрывал, а также 15 раз расписывал мировые и в семи случаях уступал.
Коэффициенты матча Боавишта — Порту
В прошлом поединке «Боавишта» сумела на своем поле разойтись миром с «Брагой» 1:1. Коллектив не знает поражений в шести последних матчах во всех турнирах.
Последняя на сегодня виктория коллектива датируется 27 февраля, когда он переиграл на выезде «Эшторил» (3:2).
«Порту»
«Порту» занимает первое место в таблице португальского чемпионата после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 70 очков.
Ранее на этой неделе «Порту» вылетел от «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы после поражения 0:1 в первом матче и ничьей 1:1 в ответном.
Интересно, что перед этим команда Сержиу Консейсау не проигрывала в 18-ти матчах кряду.
Между тем, в текущем чемпионате Португалии «Порту» до сих пор не потерпел ни одного поражения. Эта серия в национальной лиге составляет невероятные 54 матча.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.
Наши прогноз и ставка — в матче будет забито меньше 2,5 голов за 2,10.