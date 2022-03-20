«Боавишта» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:15 мск. «Боавишта» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

«Боавишта» с 27 очками на данный момент в таблице португальской Примейры находится на 13-й позиции, много проигрывая еврозоне.

Клуб из Порту в данном чемпионате всего четырежды выигрывал, а также 15 раз расписывал мировые и в семи случаях уступал.

Коэффициенты матча Боавишта — Порту 1 7.90 X 4.60 2 1.40 Ставка

В прошлом поединке «Боавишта» сумела на своем поле разойтись миром с «Брагой» 1:1. Коллектив не знает поражений в шести последних матчах во всех турнирах.

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Последняя на сегодня виктория коллектива датируется 27 февраля, когда он переиграл на выезде «Эшторил» (3:2).

«Порту»

«Порту» занимает первое место в таблице португальского чемпионата после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 70 очков.

Ранее на этой неделе «Порту» вылетел от «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы после поражения 0:1 в первом матче и ничьей 1:1 в ответном.

Интересно, что перед этим команда Сержиу Консейсау не проигрывала в 18-ти матчах кряду.

Между тем, в текущем чемпионате Португалии «Порту» до сих пор не потерпел ни одного поражения. Эта серия в национальной лиге составляет невероятные 54 матча.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — в матче будет забито меньше 2,5 голов за 2,10.