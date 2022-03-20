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    Сохранит ли «Порту» чемпионскую поступь?

    «Боавишта» — «Порту». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примейра, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Порту»
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    «Порту» уверенно лидирует в Примейре
    «Боавишта» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 27-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 23:15 мск. «Боавишта» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 20 Марта 2022 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 23:45 Порту Порту
  • Порту
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    «Боавишта»

    «Боавишта» с 27 очками на данный момент в таблице португальской Примейры находится на 13-й позиции, много проигрывая еврозоне.

    Клуб из Порту в данном чемпионате всего четырежды выигрывал, а также 15 раз расписывал мировые и в семи случаях уступал.

    Коэффициенты матча Боавишта — Порту

  • 1
  • 7.90
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
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    В прошлом поединке «Боавишта» сумела на своем поле разойтись миром с «Брагой» 1:1. Коллектив не знает поражений в шести последних матчах во всех турнирах.

    Все прогнозы на футбол

    Последняя на сегодня виктория коллектива датируется 27 февраля, когда он переиграл на выезде «Эшторил» (3:2).

    «Порту»

    «Порту» занимает первое место в таблице португальского чемпионата после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрал 70 очков.

    Ранее на этой неделе «Порту» вылетел от «Лиона» в 1/8 финала Лиги Европы после поражения 0:1 в первом матче и ничьей 1:1 в ответном.

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    • Интересно, что перед этим команда Сержиу Консейсау не проигрывала в 18-ти матчах кряду.

    Между тем, в текущем чемпионате Португалии «Порту» до сих пор не потерпел ни одного поражения. Эта серия в национальной лиге составляет невероятные 54 матча.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — в матче будет забито меньше 2,5 голов за 2,10.

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    «Боавишта» — «Порту»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Порту» чемпионскую поступь?
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