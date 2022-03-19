ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 15:57
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022
  • 19:30
    • «Авангард» разгромил «Магнитку» на старте второго раунда плей-офф КХЛ
  • 16:34
    • Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Хольменколлене, Рёйселанд — третья
  • 14:20
    • Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли «Лос-Анджелес Гэлакси» за неудачу?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Орландо Сити». Прогноз (к. 2.10) и ставки на футбол, МЛС, 19 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Орландо Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лос-Анджелес Гэлакси» идет на пятом месте
    19 марта «Лос-Анджелес Гэлакси» примет «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС. Он состоится в 22:30 мск на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк». «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 19 Марта 2022 года

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анжелес Гэлакси» в нынешнем сезоне провел три поединка. Команда завершила прошлый чемпионат лишь на 8 месте.

    Более того, коллектив по составу выглядит вполне прилично. Чего стоит только наличие мексиканца Чичарито?!

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Орландо Сити

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В первой игре нового первенства калифорнийцы переиграли на своем поле «Нью-Йорк Сити» (1:0). Во втором с аналогичным счетом одолел на выезде «Шарлотт» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    После того, как в третьем матче они уступили в гостях «Сиэттл Саундерс» (2:3), за ними остается пятая позиция Западной конференции с шестью очками.

    «Орландо Сити»

    Для «Орландо Сити» это будет четвертая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть только один поединок и набрать в целом четыре очка.

    Флоридцы проиграли «Монреалю» (0:2) в первом туре и разошлись вничью на выезде «Чикаго Файр» (0:0) во втором матче первенства.

  • «Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • Как на клуб повлияют финансовые ограничения?
  • 15/03/2022

    • В последнем туре коллектив потерпел первое поражение в текущем чемпионате МЛС, уступив «Цинциннати» (1:2) в домашних стенах.

    На сегодня у команды лишь восьмая позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Коламбуса Крю» составляет только три балла.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Рублев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кецманович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Халеп — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бадоса — Саккари
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Лос-Анджелес Гэлакси» за неудачу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры