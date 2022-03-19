«Лос-Анджелес Гэлакси»
«Лос-Анжелес Гэлакси» в нынешнем сезоне провел три поединка. Команда завершила прошлый чемпионат лишь на 8 месте.
Более того, коллектив по составу выглядит вполне прилично. Чего стоит только наличие мексиканца Чичарито?!
Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Орландо Сити
В первой игре нового первенства калифорнийцы переиграли на своем поле «Нью-Йорк Сити» (1:0). Во втором с аналогичным счетом одолел на выезде «Шарлотт» (1:0).
После того, как в третьем матче они уступили в гостях «Сиэттл Саундерс» (2:3), за ними остается пятая позиция Западной конференции с шестью очками.
«Орландо Сити»
Для «Орландо Сити» это будет четвертая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть только один поединок и набрать в целом четыре очка.
Флоридцы проиграли «Монреалю» (0:2) в первом туре и разошлись вничью на выезде «Чикаго Файр» (0:0) во втором матче первенства.
В последнем туре коллектив потерпел первое поражение в текущем чемпионате МЛС, уступив «Цинциннати» (1:2) в домашних стенах.
На сегодня у команды лишь восьмая позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Коламбуса Крю» составляет только три балла.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.
Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.