19 марта «Лос-Анджелес Гэлакси» примет «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС. Он состоится в 22:30 мск на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк». «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анжелес Гэлакси» в нынешнем сезоне провел три поединка. Команда завершила прошлый чемпионат лишь на 8 месте.

Более того, коллектив по составу выглядит вполне прилично. Чего стоит только наличие мексиканца Чичарито?!

Коэффициенты матча Лос-Анджелес Гэлакси — Орландо Сити 1 1.72 X 3.90 2 4.70 Ставка

В первой игре нового первенства калифорнийцы переиграли на своем поле «Нью-Йорк Сити» (1:0). Во втором с аналогичным счетом одолел на выезде «Шарлотт» (1:0).

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После того, как в третьем матче они уступили в гостях «Сиэттл Саундерс» (2:3), за ними остается пятая позиция Западной конференции с шестью очками.

«Орландо Сити»

Для «Орландо Сити» это будет четвертая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть только один поединок и набрать в целом четыре очка.

Флоридцы проиграли «Монреалю» (0:2) в первом туре и разошлись вничью на выезде «Чикаго Файр» (0:0) во втором матче первенства.

В последнем туре коллектив потерпел первое поражение в текущем чемпионате МЛС, уступив «Цинциннати» (1:2) в домашних стенах.

На сегодня у команды лишь восьмая позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Коламбуса Крю» составляет только три балла.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.