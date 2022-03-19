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    «Интер» уверенно отберёт 3 очка

    «Интер» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Италии, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Фиорентина»
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    Лаутаро Мартинес
    «Интер» на своём поле сыграет против «Фиорентины» в рамках 30-го тура Серии А. Матч состоится 19 марта, начало — 20:00 (мск). «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Марта 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Интер»

    «Змеи» из-за своих нестабильных результатов опустились на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В данный момент у команды 59 набранных очков, а это на 4 балла меньше чем у главного конкурента за чемпионство «Милана», но у «Интера» есть ещё одна игра в запасе.

    Коэффициенты матча Интер — Фиорентина

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.20
  • Ставка
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    За последние 10 матчей во всех турнирах «черно-синие» 3 раза терпели поражения от своих соперников, 4 раза довольствовались ничьей и 3 раза радовали болельщиков победами.

    Все прогнозы на футбол

    В Серии А «Интер» последнее время часто теряет очки. В последних турах чемпионата «змеи» смогли одержать победу один раз в матче против «Салернитаны», которую разгромили со счётом 5:0. А в двух остальных поединках «черно-синие» не смогли определить сильнейшего с «Дженоа» (0:0) и «Торино» (1:1).

    «Фиорентина»

    «Лилии» не теряют надежд побороться за еврокубковую зону в этом сезоне. В данный момент команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А, от главных конкурентов её отделяет всего 3 балла.

    За последние 10 игр во всех турнирах «фиолетовые» 5 раз побеждали своих соперников, 3 раза терпели поражения и 2 раза расходились в ничьей.

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  • 15/03/2022

    • «Фиорентина» в чемпионате Италии так же никак не может стабильно набирать очки. Два тура назад «лилии» на выезде проиграли «Сассуоло» со счётом 2:1, после этого, на домашнем стадионе, обменявшись голами, разошлись ничьей с «Вероной» (1:1). А в последнем туре «фиолетовые» смогли одержать минимальную победу над «Болоньей», которая играла в меньшинстве — 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Интера» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.66, а победу «Фиорентины» — за 6.75.

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    Прогноз — Если «Интер» сумел уверенно обыграть «Фиорентину» во Флоренции, то, «змеи» смогут повторить этот успех и в домашнем для себя матче, тем более, что сейчас «черно-синие» нуждается в набранных очках, как никогда. Не стоит забывать, что «Интер» сражается с Миланом за Скудетто.

    Ставка — Победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.26.

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    «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» уверенно отберёт 3 очка
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