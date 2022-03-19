19 марта «Цинциннати» примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС. Он состоится в 20:00 мск на стадионе «TQL». «Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цинциннати»

Для «Цинциннати» это будет четвертая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть только один поединок и набрать в целом три очка.

Франчайз потерпел разгром от «Остина» (0:5) в первом туре и проиграла на своем поле — «Ди Си Юнайтед» (0:1) во втором матче первенства.

Коэффициенты матча Цинциннати — Интер Майами 1 2.10 X 3.55 2 3.40 Ставка

В последнем туре коллектив сумел одержать первую победу, обыграв «Орландо Сити» (2:1) в гостях.

Все прогнозы на футбол

На сегодня у команды лишь 10-я позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Коламбуса Крю» составляет только четыре балла.

«Интер Майами»

«Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.

В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).

Проиграл коллектив и в третьем туре — от «Лос-Анджелеса» (0:2). Теперь франчайз находится на 12-й позиции с одним баллом.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.