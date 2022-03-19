«Цинциннати»
Для «Цинциннати» это будет четвертая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть только один поединок и набрать в целом три очка.
Франчайз потерпел разгром от «Остина» (0:5) в первом туре и проиграла на своем поле — «Ди Си Юнайтед» (0:1) во втором матче первенства.
Коэффициенты матча Цинциннати — Интер Майами
В последнем туре коллектив сумел одержать первую победу, обыграв «Орландо Сити» (2:1) в гостях.
На сегодня у команды лишь 10-я позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Коламбуса Крю» составляет только четыре балла.
«Интер Майами»
«Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.
В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).
Проиграл коллектив и в третьем туре — от «Лос-Анджелеса» (0:2). Теперь франчайз находится на 12-й позиции с одним баллом.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.