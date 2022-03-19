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    Вернется ли победы к «Интер Майами»?

    «Цинциннати» — «Интер Майами». Прогноз (к. 2,45) и ставки на футбол, МЛС, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Цинциннати» — «Интер Майами»
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    «Интер Майами» не знает побед в этом сезоне
    19 марта «Цинциннати» примет «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС. Он состоится в 20:00 мск на стадионе «TQL». «Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 19 Марта 2022 года

    «Цинциннати»

    Для «Цинциннати» это будет четвертая игра в МЛС. Пока что ему удалось выиграть только один поединок и набрать в целом три очка.

    Франчайз потерпел разгром от «Остина» (0:5) в первом туре и проиграла на своем поле — «Ди Си Юнайтед» (0:1) во втором матче первенства.

    Коэффициенты матча Цинциннати — Интер Майами

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
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    В последнем туре коллектив сумел одержать первую победу, обыграв «Орландо Сити» (2:1) в гостях.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у команды лишь 10-я позиция, но отставание от лидера Восточной конференции «Коламбуса Крю» составляет только четыре балла.

    «Интер Майами»

    «Интер» по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    В итоге клуб из Флориды отстал от зоны плей-офф на семь очков. Только три команды финишировали ниже ее в таблице.

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  • 15/03/2022

    • В первом туре чемпионата новой кампании коллектив разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).

    Проиграл коллектив и в третьем туре — от «Лос-Анджелеса» (0:2). Теперь франчайз находится на 12-й позиции с одним баллом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Цинциннати» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли победы к «Интер Майами»?
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