«Гент» на своём поле примет «ПАОК» в рамках второго матча плейй-офф Лиги Конференций. Поединок состоится 17 марта, начало — 23:00 (мск). «Гент» — «ПАОК»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Буйволы» занимают 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Бельгии набрав 55 очков за 31 матч. От ТОП-з своего чемпионата команду отделяет всего 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Гент» 3 раза терпел поражения от своих соперников и 7 раз смог порадовать болельщиков победами.

Коэффициенты матча Гент — ПАОК 1 1.65 X 3.70 2 5.60 Ставка

В Высшей лиге Бельгии «буйволы» не проигрывают уже 6 матчей подряд. Команда заметно набрала форму и смогла выйти из кризиса в котором находилась ранее. Так же в кубковом матче своей страны «Гент» смог переиграть главного оппонента «Брюгге» со счётом 0:3.

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Своё первое поражение за долгое время «Гент» одержал именно в Лице Конференций, в первом матче с «ПАОКом», пропустив во втором тайме и так и не сумев забить.

«ПАОК»

«Черно-белые» занимают вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Греции набрав 56 очков за 27 матчей. Команда уже вряд ли сможет составить конкуренцию «Олимпиакосу» в борьбе за чемпионство так как отстает на 12 баллов.

За последние 10 игр во всех турнирах «ПАОК» 1 раз проигрывал, 3 раза довольствовался ничейным результатам и 6 раз смог одержать победы.

В Суперлиге Греции «черно-белые» не проигрывали уже 13 матчей подряд. Команда демонстрирует слаженную игру и редко теряет очки, заканчивая поединки ничейными результатами.

Первый матч Лиги Конференций с «Гентом» прошел удачно для греков. Ясмин Куртич смог принесли победу своей команде забив со штрафного удара низом в центр ворот.

Прогноз и ставка

На победу «Гента» в этом матче можно поставить за 1.71, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «ПАОКа» — за 5.20.

Прогноз — «ПАОК» в прошлом матче смог победить своего соперника забив один гол и сев в оборону, но на этот раз такая схема не сработает. «Гент» очень волевая команда, которая на своём поле сможет уверенно победить и пройти дальше.

Ставка — Проход «Гента» дальше за 2.10.